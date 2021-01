Gladbachs Neuhaus zum Sieg gegen die Bayern: „Hatten nichts mehr zu verlieren“

Mönchengladbach. Nach Rückstand hat Gladbach noch gegen den FC Bayern gewonnen. Die Torschützen Hofmann und Neuhaus schwärmen.

Welch ein Abend im Borussia Park. Nach 0:2-Rückstand hat Borussia Mönchengladbach den FC Bayern noch mit 3:2 geschlagen. Jonas Hofmann traf schon vor der Pause doppelt für die Gladbacher, Florian Neuhaus gelang zu Beginn der zweiten Halbzeit der Siegtreffer.

„Wir hatten nichts mehr zu verlieren“, sagte Neuhaus bei DAZN über das Gladbacher Spiel nach dem frühen 0:2-Rückstand. „Wir wollen mutiger spielen und haben hoch die Bälle gewonnen.“ Was Borussia-Trainer Marco Rose eigentlich schon zu Spielbeginn von seinem Team sehen wollte, klappte immerhin nach dem 0:2 – und die Gastgeber erspielten sich große Chancen.

Gladbachs Matchwinner Jonas Hofmann: „Woran es lag, kann ich auch nicht sagen“

Es waren nicht viele, doch sie wurden eiskalt verwehrtet. Zweimal steckte Kapitän Lars Stindl auf Jonas Hofmann durch, zweimal verwandelte der deutsche Nationalspieler gegen Manuel Neuer eiskalt. „Seine Qualitäten, seine tiefen Läufe kennt inzwischen jeder“, lobt Neuhaus seinen Teamkollegen.

Nachdem Hofmann beim knappen 1:0-Sieg in Bielefeld noch Chancen ausgelassen hatte, behielt er am Freitagabend die Nerven. „Heute bin ich ruhiger geblieben“, sagte er und grinste. „Woran es lag, kann ich auch nicht sagen.“

Thomas Müller: "Die Gladbacher haben Kopf und Kragen riskiert"

Gerade in der Schlussphase war der FC Bayern allerdings nah dran am Ausgleich. So blockten die Gladbacher mehrfach Münchener Abschlüsse in höchster Not. "Wir haben zu wenig aus unserer Belagerung gemacht", fasste Thomas Müller die Schlussphase zusammen. "Wir hatten zwei, drei Halbchancen, in denen die Gladbacher Kopf und Kragen riskiert haben. Mit etwas Glück hätten wir auch noch das Dritte gemacht."

„Am Ende war es harter Kampf“, stimmte Gladbachs Doppeltorschütze Hofmann zu. „Doch das gehört dazu. Jetzt sind wir überglücklich.“ Auch Florian Neuhaus war nach Schlusspfiff „überglücklich“. (fs)