Gladbachs Co-Trainer entschuldigt sich für Szene mit Haaland

Mönchengladbach. Nach der Gladbach-Niederlage gegen den BVB hat Co-Trainer René Marić einen Plausch mit Erling Haaland geführt. Das ärgerte viele Fans.

Borussia Mönchengladbachs Co-Trainer René Marić ärgert sich über seinen von TV-Kameras festgehaltenen Plausch mit Dortmund-Stürmer Erling Haaland nach dem Pokal-Aus am Dienstagabend. „Ich war und bin so angefressen und traurig, dass ich nicht an irgendwelche Kameras denken konnte.

"Dumm“, schrieb der Co-Trainer des Fußball-Bundesligisten bei Twitter. Der Assistent von Cheftrainer Marco Rose, der zur kommenden Saison zum BVB wechselt, bezeichnete die Szene als „naiv, emotional & unbedacht“. Marić war wie Haaland früher bei RB Salzburg angestellt.

Gladbach-Fans kritisieren Marić

Gladbach-Fans hatten Marić nach der 0:1-Niederlage im Viertelfinale des DFB-Pokals im Netz kritisiert. Der 28 Jahre alte Co-Trainer erklärte: „Nach Schlusspfiff stand ich am anderen Ende der Coachingzone und ein ehemaliger Spieler ist als Einziger zum Trösten gekommen.“

Er wisse, schrieb der Österreicher, „dass dies bei den Fans in diesem Moment negativ & eben falsch wirkt. Ich werde die Beleidigungen insofern mit gewissem Verständnis auf- & die Verantwortung dafür übernehmen.“ (dpa)

