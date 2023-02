Gladbach: Warum Farke Thuram trotz seines Formtiefs vertraut

Mönchengladbach. Marcus Thuram hat seit drei Monaten kein Pflichtspiel-Tor mehr erzielt. Gladbach-Trainer Daniel Farke will den begehrten Vize-Weltmeister stärken.

Am 11. November 2022 konnte Marcus Thuram noch einmal für sich werben. Mit Borussia Mönchengladbach spielte der Franzose in der letzten Partie vor der WM-Pause gegen die Namenscousine aus Dortmund, beim 4:2-Sieg erzielte er ein Tor. Drei Tage später teilte der französische Verband mit, dass Thuram den letzten freien Platz im Kader für Katar erhält. Dort hinterließ der Stürmer auch auf der ganz großen Bühne Eindruck, vor allem im atemberaubenden Finale gegen Argentinien (5:7 nach Elfmeterschießen) mit einer Torvorlage für Kylian Mbappé. Thuram kehrte als Vize-Weltmeister nach Mönchengladbach zurück, wo er allerdings derzeit seine Form sucht.

Sonntag wartet Hertha BSC

Der 25-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, steckt in einem Leistungsloch. Der Treffer gegen den BVB, sein zehnter in dieser Bundesliga-Saison, war sein bislang letzter in einem Pflichtspiel. Der Angreifer wirkte zuletzt eher wie ein Fremdkörper. Trainer Daniel Farke bekräftigte dennoch jüngst, was er von Thuram hält: „Er ist für mich der beste Stürmer der Bundesliga, er hat für uns eine herausragende Serie gespielt.“ Es sei für Thuram „vielleicht nicht so einfach, weil er auch ein bisschen länger verletzt war in der Vorbereitung“.

Bei der verpatzten Generalprobe gegen Zweitligist St. Pauli (0:1) hatte Farke Thuram wegen Kniebeschwerden ausgewechselt, beim Liga-Restart gegen Leverkusen (2:3) fehlte er. In Augsburg (0:1), Hoffenheim (4:1) und zuletzt bei der mageren Nullnummer gegen Schlusslicht Schalke 04 zählte der Sohn des 1998er-Weltmeisters Lilian Thuram aber wieder zur Startelf. Und auch am kommenden Sonntag im Spiel beim taumelnden Tabellenvorletzten Hertha BSC (15.30 Uhr/DAZN) wird er voraussichtlich wieder von Beginn an stürmen.

Gladbach-Trainer Farke hofft auf Thuram in Topform

Dass es in diesem Jahr bei Thuram noch nicht wie erhofft läuft, ist für Farke kein Grund an ihm zu zweifeln: „Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder, du nimmst ihn raus und lässt ihn gar nicht in seinen Rhythmus kommen. Oder du sagst: Okay, du stehst ihm diese ein, zwei Wochen zu, die er vielleicht einfach noch braucht, um in eine Top-Phase zu kommen. Ich bin ein Trainer, der Marcus aktuell stärkt und nicht zu viel rumkrittelt, weil ich einfach glaube, dass wir ihn in einer Topform für die gesamte Rückrunde brauchen.“ Es ist – so stehen jedenfalls die Zeichen – die womöglich letzte Serie, die Thuram für Gladbach absolviert.

Gladbach-Trainer Daniel Farke Foto: dpa

Sein Marktwert wird auf 32 Millionen Euro taxiert, im Sommer wäre er nach seinem Vertragsende aber ablösefrei zu haben. Mehrere europäische Topklubs sollen an seiner Verpflichtung interessiert sein. Inter Mailand hätte Thuram beinahe schon 2021 aus Gladbach geholt, doch der Plan zerschlug sich kurzfristig, weil er sich einen Innenbandanriss im Knie zuzog. Thuram fand nach einer zweimonatigen Verletzungspause in der vergangenen Saison kaum in die Spur, brachte es unter Trainer Adi Hütter auf nur drei Saisontore – eine denkbar mickrige Ausbeute.

Wankelmütigkeit begleitet Borussia

Unter Farke blühte Thuram, den Gladbach im Sommer 2019 für neun Millionen Euro von EA Guingamp aus Frankreich geholt hatte, dann wieder auf. Er spielte vorne konsequent seine Stärken aus: Durchsetzungskraft, Schnelligkeit Zielstrebigkeit. Gleichwohl unterlag auch Thuram im bisherigen Saisonverlauf einer Wankelmütigkeit, die Gladbach seit geraumer Zeit begleitet. Bezeichnend: In dieser Spielzeit haben die Borussen noch keine zwei Partien hintereinander gewinnen können. Ihre Mittelfeld-Platzierung auf Rang neun spiegelt die Inkonstanz wider.

Weil Farke ein Trainer ist, der recht wenig wechselt, der gerne an seiner Aufstellung festhält, glaubt er, dass er richtig damit liegt, weiter auf Thuram zu setzen: „Ich bin mir sicher, dass Marcus das Vertrauen zeitig, hoffentlich so zeitig wie möglich, zurückzahlen wird.“ Das Spiel am Sonntag im Berliner Olympiastadion, drei Monate nach seinem letzten Pflichtspiel-Tor, könnte bereits eine Gelegenheit dazu bieten.

