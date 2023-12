Gladbach-Trainer Seoane: „Maximum auf den Platz gebracht“

Gladbach-Trainer Gerardo Seoane beim Pokalspiel gegen Wolfsburg am Dienstagabend im Borussia-Park.

Mönchengladbach Gerardo Seoane lobte sein Team nach dem Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg. Der Gladbach-Trainer verwies dabei auf die Personallage.

Der Großteil der 39.827 Fans im Borussia-Park hatte sich am Dienstagabend vermutlich schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt. Doch kurz vor dem Ende der Verlängerung, in der 120. Minute der Partie gegen den VfL Wolfsburg, verhinderte Manu Koné dieses Szenario. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach köpfte seine Mannschaft zum 1:0 (0:0)-Sieg, der den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale bedeutete.

„Wir sind überglücklich“, sagte Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz nach der Partie. Die Borussen hatten zwar spielerisch kaum Akzente setzen können, doch Seoane wollte seiner „Mannschaft ein Kompliment dafür machen, wie viel Herz sie auf dem Platz gelassen hat, mit welcher Leidenschaft sie gespielt hat. In Anbetracht der physischen Schwierigkeiten, die wir hatten, haben wir heute das Maximum auf den Platz gebracht.“

Drei Tage zuvor hatte Seoane beim Liga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (2:1) auf Stürmer Tomas Cvancara und Kapitän Julian Weigl verzichten müssen. Beide standen nun gegen Wolfsburg wieder in der Startelf. Cvancara, der mit Muskelbeschwerden zu kämpfen gehabt hatte, signalisierte allerdings gegen Wolfsburg in der 58. Minute, dass es für ihn nicht weitergeht und wurde ausgewechselt. Weigl hingegen blieb nach seiner Zerrung über die gesamte Spieldauer auf dem Rasen.

Seoane wechselt Neuhaus und Koné ein

„Es war beeindruckend, dass Julian über 120 Minuten spielen konnte“, meinte Seoane. „Auch Manu hatte in den letzten zwei Tage gewisse physische Probleme, deshalb gab es eine Einschränkung in der Spielzeit.“ Koné saß zunächst auf der Bank, ebenso wie Florian Neuhaus. Seoane wechselte beide ein, Neuhaus lieferte die Vorlage für Konés Tor. So gewann Gladbach auch das zweite Pokalduell mit Wolfsburg seit dem Final-Triumph im Berliner Olympiastadion 1995.

Manu Koné (rechts) jubelt nach seinem Treffer mit Robin Hack. Foto: Jürgen Fromme / firo

Maximilian Wöber fehlte wie schon gegen Hoffenheim erkrankt, insgesamt musste Seoane auch gegen Wolfsburg auf acht Profis verzichten. „Jetzt gilt es, gut zu regenerieren“, sagte der Gladbach-Trainer. „Ich hoffe, dass es keine zusätzlichen Verletzungen gibt. Der eine oder andere hatte noch ein bisschen Probleme, weil er krank war. Aber ich gehe davon aus, dass wir bis Samstag den Akku wieder einigermaßen voll haben werden.“

Dann geht es für Gladbach bei Union Berlin (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga weiter. Gladbach dürfte diese Aufgabe nach dem Pokalerfolg mit reichlich Selbstvertrauen angehen.

