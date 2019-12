Essen. Gladbach spielt am Donnerstag gegen Basaksehir ums Weiterkommen in der Europa League. Dem Bundesliga-Spitzenreiter genügt ein Unentschieden.

Gladbach-Trainer Rose ist vor Europa-League-Spiel genervt

Ramy Bensebaini befand sich im Schwitzkasten. Trotzdem lachte der Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach herzlich. Der Würgegriff war auch sanft. Marcus Thuram hatte sich einen Spaß mit seinem Teamkollegen erlaubt. Die Gladbacher teilten diese Aktion aus dem Training auf der Foto-Plattform Instagram.

Das Bild zeigte: Die Stimmung rund um den Borussia-Park ist gut. Die Mannschaft ist Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga. Nun will sie die Zwischenrunde in der Europa League erreichen. Ein Unentschieden genügt am Donnerstag gegen Basaksehir Istanbul (21 Uhr/RTL und DAZN) zum Weiterkommen, doch Trainer Marco Rose will drei Punkte und den Gruppensieg. Ein Scheitern in Europa könnte hingegen auf dem Weg zur möglichen Herbstmeisterschaft ein empfindlicher Dämpfer werden.

Entschlossen treibt Rose sein Team in das Duell mit dem türkischen Klub. „Es war noch nie gut, auf einen Punkt zu spielen. Das bedeutet: Wir werden versuchen, unseren besten Fußball auf den Platz zu bringen und das Spiel zu gewinnen“, sagte der 43-Jährige.

Gladbach-Trainer Rose: "Es wird ein richtiges Brett“

Für den Kopf sei die Aufgabe gegen Basaksehir nach dem furiosen 2:1 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern nicht einfach. Da schon ein Punkt reicht, bestehe durchaus die Gefahr, die Europa-Aufgabe mit dem Fokus auf die Herbstmeisterschaft zu leicht zu nehmen. Auf das Thema reagiert Rose seit Tagen leicht genervt. „Das ist ein richtiges Endspiel für uns. Es ist kein einfacher Gegner, es wird ein richtiges Brett“, sagte der Trainer.

Der extrem ehrgeizige Rose will unbedingt die Gruppenphase überstehen und auch im Europapokal im neuen Jahr für Furore sorgen. Der Gruppensieg bei einem Erfolg würde die Ausgangslage für die Runde der letzten 32 Teams Ende Februar verbessern. Dann ginge es gegen einen Gruppenzweiter oder einen vermeintlichen schwächeren Absteiger aus der Champions League weiter. Zudem hätten die Borussen Heimrecht im Rückspiel. (mit dpa)