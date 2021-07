Gladbach: Thuram verfolgt Hütter-Auftakt von der Tribüne

Mönchengladbach Die EM-Teilnehmer fehlten beim ersten Gladbach-Training unter Adi Hütter. Frankreichs Marcus Thuram war aber als Zuschauer im Stadion.

Beim Aufgalopp der Fohlen präsentierte ein Zuschauer in der Nordkurve ein Transparent, auf dem die Pokaltrophäe und die Meisterschale zu sehen waren. Darüber stand in Großbuchstaben geschrieben: „I HAVE A DREAM“. Träumen ist als Fan von Borussia Mönchengladbach, dem fünfmaligen Deutschen Meister und dreimaligen DFB-Pokalsieger, natürlich erlaubt. Doch auch dieser Anhänger wird womöglich wissen, dass seine großen Wünsche nur ganz schwer zu erfüllen sind. Die Botschaft an den neuen Gladbacher Trainer Adi Hütter und seine Mannschaft dürfte gleichwohl klar sein: Die Erwartungshaltung unter den Fans ist riesig.