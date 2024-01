Gladbach heute im Liveticker: Überraschung gegen Stuttgart?

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach empfängt heute den Tabellendritten VfB Stuttgart. Ein Ausfall wiegt schwer. Das Bundesliga-Spiel im Liveticker.

Der VfB Stuttgart will seine starke Form mit ins neue Jahr nehmen und den Höhenflug bei Borussia Mönchengladbach am heutigen Sonntag, 17:30 Uhr, fortsetzen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß ist in dieser Saison bislang die große Überraschung und überwinterte in der Fußball-Bundesliga auf dem dritten Tabellenplatz. Schon jetzt haben die Schwaben mehr Punkte gesammelt als in der kompletten vergangenen Spielzeit.

Entsprechend schwer wird die Aufgabe für die gastgebende Borussia, die zu allem Überfluss auf den eigentlich gesetzten Maximilian Wöber verzichten muss. Der Innenverteidiger hatte vor der Winterpause beim 1:2 in Frankfurt Gelb-Rot gesehen. Auf Stuttgarter Seite fehlt Top-Torjäger Serhou Guirassy, der mit Guinea beim Afrika-Cup weilt.

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart im Liveticker

Bevor mit der Partie in Mönchengladbach die Hinrunde der Bundesliga endet, treffen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) der VfL Bochum und Werder Bremen aufeinander. Für beide geht es darum, ihren Vorsprung auf die Abstiegszone zu wahren. Ebenso für die Gladbacher, die mit einem Sieg neun Punkte zwischen sich und den Relegationsplatz bringen könnten. Die Stuttgarter wollen dagegen an dem Spitzenduo Bayern München und Bayer Leverkusen dranbleiben. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach