Marco Rose war kaum zu besänftigen. Bereits nach dem aberkannten Treffer hatte sich der Trainer von Borussia Mönchengladbach eine Gelbe Karte von Schiedsrichter Danny Makkelie abgeholt. Nach dem Abpfiff der Champions-League-Partie gegen Inter Mailand, die Gladbach am Dienstag mit 2:3 (1:1) verloren hatte, lief er direkt zum niederländischen Unparteiischen und redete sichtlich aufgebracht auf ihn ein. Was er Makkelie gesagt habe, wurde Rose bei DAZN gefragt: "Ich habe dem Schiedsrichter in den Emotionen des Spiels frohe Weihnachten gewünscht", antwortete der 44-Jährige. Später erklärte er: "Ich habe meine Sicht der Dinge dargelegt. Der Schiedsrichter hat das Tor nicht gegeben, also hat er eine andere Sicht der Dinge gehabt."

Es ging um die Szene in der 83. Minute: Stürmer Alassane Pléa hatte mit einem Schuss aus rund 17 Metern sein drittes Tor des Abends erzielt, die Gladbacher bejubelten bereits das vermeintliche 3:3. Dann jedoch schaltete sich der Video-Schiedsrichter ein. Makkelie schaute sich die Szene am Bildschirm an und nahm den Treffer wegen einer Abseitsstellung von Breel Embolo zurück. Der Ex-.Schalker stand etwa vier Meter vor Inter-Torwart Samir Handanovic und sprang bei Pléas Schuss kurz noch. Eine durchaus knifflige Situation. Die Fernsehbilder legen allerdings auch nach mehrmaliger Betrachtung nahe, dass die Entscheidung korrekt war, Embolo also aktiv ins Spiel eingegriffen hatte.

Gladbach-Profi Kramer: "Das ist unfassbar schade"

„Wir haben mit viel Wucht das 3:3 erzwungen und dann zählt das nicht. Ich finde nicht, dass er krass in der Sicht des Torwarts steht. Er sieht den Ball ja. Mit meiner Gladbach-Brille sage ich: Kein Abseits. Das ist unfassbar schade“, sagte Mittelfeldspieler Christoph Kramer. Rose meinte: "Breel steht nicht im Sichtfeld des Torhüters. Er springt hoch und behindert ihn nicht." Der Trainer kam deshalb zu dem Schluss: "Den kann man auch geben." Grundsätzlich ärgere ihn jede Niederlage, sagte Rose. „Wir hätten gerne gepunktet in einem sehr engen Spiel, das haben wir nicht geschafft. Wir sind sehr enttäuscht.“

Die Tore von Pléa (45.+1, 75.) waren für die Gladbacher an diesem Abend zu wenig. Matteo Darmian (17.) und zweimal Romelu Lukaku (64. und 73.) bescherten Inter mit ihren Treffern den ersten Sieg in der Gruppenphase. Der belgische Nationalspieler hatte schon beim 2:2 im Hinspiel doppelt getroffen. Nun brauchen die Borussen einen Punkt in Madrid zum sicheren Weiterkommen. "Wir haben aber noch ein Spiel. Da wollen wir alles raushauen", sagte Neuhaus. "Dann machen wir es halt gegen Real fest.“