Gladbach freut sich auf die Bayern - "Stadion wird brennen"

Mönchengladbach. Breel Embolo traf zweimal für Borussia Mönchengladbach beim 4:2 gegen Freiburg. Als Tabellenführer trifft Gladbach auf den FC Bayern München.

Der Mann des Spiels lief am späten Sonntagnachmittag zunächst an den Journalisten vorbei, um direkt in die Kabine zu gehen. „Aber ich komme gleich zurück“, versprach Breel Embolo und lächelte. Wenige Minuten später trat der Stürmer von Borussia Mönchengladbach in Badeschlappen vor die Medienvertreter. „Es war ein sehr, sehr guter Tag für mich“, sagte der Schweizer Nationalspieler nach dem 4:2 (1:1)-Erfolg im Topspiel gegen den SC Freiburg. Die Fohlen hatten durch den sechsten Heimsieg in Serie die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behauptet − und Embolo hatte mit seinen Toren (46./71.) ganz maßgeblichen Anteil daran.