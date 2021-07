Gladbach: Embolo fällt wegen Oberschenkel-Verletzung aus

Verletzt am Boden: Breel Embolo beim EM-Viertelfinale in St. Petersburg gegen Spanien. Der Schweizer zog sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Mönchengladbach. Stürmer Breel Embolo hat sich bei der Europameisterschaft verletzt. Der Schweizer wird Borussia Mönchengladbach vorerst fehlen.

Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Breel Embolo verzichten. Der Schweizer habe sich im EM-Viertelfinale gegen Spanien (2:4 n.E.) eine „Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung im hinteren linken Oberschenkel“ zugezogen, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der 24-Jährige werde „bis auf Weiteres“ ausfallen.

Embolo war im Sommer 2019 für eine Ablösesumme von rund elf Millionen Euro vom FC Schalke 04 nach Gladbach gewechselt. In der vergangenen Saison kam er bei den Fohlen in 41 Pflichtspielen zum Einsatz. Bei der Europameisterschaft gehörte er in allen fünf Partien der Schweizer zur Startelf. Embolo erzielte bei dem Turnier ein Tor: den Führungstreffer im ersten Gruppenspiel gegen Wales (1:1).

Saisonauftakt gegen Bayern München

Die Borussia war am vergangenen Wochenende in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Im Eröffnungsspiel trifft die Mannschaft des neuen Trainers Adi Hütter am 13. August auf Titelverteidiger FC Bayern. Bereits am 28. Juli (18 Uhr) treten die Gladbacher in der Münchener Arena zu einem Testspiel gegen den Rekordmeister an.

Zuvor steht unter anderem das Trainingslager in Marienfeld (17. bis 24 Juli) auf dem Programm. Wann Embolo das Training wieder aufnehmen kann, ist offen. (fs)

Die bisher feststehenden Termine in der Übersicht:

Samstag, 3. Juli: Trainingsauftakt im Borussia-Park (10.30 Uhr)

Sonntag, 4. Juli: zweiter Trainingstag im Borussia-Park (10.30 Uhr)

Samstag, 10. Juli: Testspiel gegen Viktoria Köln (15.30 Uhr im Grenzlandstadion)

Samstag, 17. Juli Testspiel beim SC Paderborn (15 Uhr)

17. bis 24. Juli: Trainingslager in Marienfeld

Samstag, 24. Juli: Testspiel gegen den FC Metz (15.30 Uhr auf dem Fohlenplatz)

Mittwoch, 28. Juli: Testspiel beim FC Bayern München (18 Uhr)

Samstag, 31. Juli: Testspiel gegen den FC Groningen (15.30 Uhr im Borussia-Park)

6. bis 8. August: DFB-Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern

Freitag, 13. August: Saisonauftakt gegen den FC Bayern München (20.30 Uhr im Borussia-Park)

