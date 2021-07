Gladbach: Breel Embolo fällt nach Knieverletzung bei EM aus

Mönchengladbach Der Schweizer Nationalspieler fehlt in der Vorbereitung des Bundesligisten erst einmal. Bei der EM hatte er sich am Knie verletzt.

EM-Teilnehmer Breel Embolo wird Borussia Mönchengladbach vorerst fehlen. Der Schweizer habe sich im Viertelfinale gegen Spanien (1:3 i.E.) eine „Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung im hinteren linken Oberschenkel“ zugezogen, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der Stürmer werde „bis auf Weiteres“ ausfallen.

Die Borussia war am vergangenen Wochenende in die Vorbereitung für die kommende Saison eingestiegen. Im ersten Punktspiel trifft die Mannschaft des neuen Trainers Adi Hütter am 13. August auf Titelverteidiger Bayern München. (sid)

