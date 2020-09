Gladbach beim BVB ohne Zakaria, aber mit Pléa und Thuram

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach muss am Samstag bei Borussia Dortmund auf Denis Zakaria verzichten. Alassane Pléa und Marcus Thuram sind einsatzbereit.

Borussia Mönchengladbach muss beim Auftakt der Fußball-Bundesliga noch ohne Denis Zakaria auskommen. Der Mittelfeldspieler ist zwar ins Training zurückgekehrt, für einen Einsatz am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund reicht es aber noch nicht.

„Denis wird so lange Zeit bekommen, wie es notwendig ist, um tatsächlich spielfähig zu sein“, sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag. „Ich würde nicht zwingend vor der Länderspielpause mit ihm rechnen, um ehrlich zu sein.“ Der Schweizer Nationalspieler hatte sich Anfang März am Knie verletzt und war daraufhin operiert worden.

Pléa und Thuram sind Optionen

Alassane Pléa und Marcus Thuram werden dagegen mit nach Dortmund fahren. „Beide sind Optionen für uns. Sie sind dabei, aber können noch nicht bei 100 Prozent sein“, sagte Rose. Pléa hatte sich eine Muskelverletzung zugezogen und war deshalb später ins Trainingslager nach Harsewinkel gereist. Thuram war im Juni am Sprunggelenk operiert worden.

Sobald alle Spieler wieder fit sind, will Rose in der Tabelle angreifen. „Wenn alle gesund sind, sehe ich uns in der Lage, gegen jeden Gegner in der Liga zu punkten", sagte Gladbachs Trainer. „Wenn alle gesund sind, sind wir richtig, richtig gut." (fs/sid)