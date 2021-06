Gladbach: 18.000 Zuschauer beim Test gegen Groningen erlaubt

Mönchengladbach. Gladbach eröffnet die neue Saison am 13. August gegen den FC Bayern. Vier Testspiele stehen bereits fest. Das ist Borussias Sommer-Fahrplan.

Die neue Saison der Fußball-Bundesliga beginnt mit einem Klassiker: Borussia Mönchengladbach empfängt am 13. August den FC Bayern. Die Gladbacher haben die beiden vergangenen Heimspiele gegen den Titelverteidiger in guter Erinnerung: Im Dezember 2019 bezwangen sie die Münchener mit 2:1, im Januar 2021 gelang ihnen ein 3:2-Sieg, jeweils unter Trainer Marco Rose, der nun bei Borussia Dortmund arbeitet. Beim Duell mit Bayern im August steht sein Nachfolger Adi Hütter an der Seitenlinie.

Nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt an den Niederrhein bittet der 51 Jahre alte Österreicher seine Spieler am 3. Juli um 10.30 Uhr im Stadion im Borussia-Park zum ersten Training. Auch die zweite Einheit beginnt dort einen Tag später um 10.30 Uhr. Am 10. Juli bestreitet Gladbach im Grenzlandstadion ein Testspiel gegen den Drittligisten Viktoria Köln, am 17. Juli tritt Hütter mit seiner Mannschaft beim Zweitligisten SC Paderborn an.

Nach dem Trainingslager im Hotel Klosterpforte in Marienfeld (17. bis 24. Juli) stehen zwei weitere Testspiele auf dem Programm: am 24. Juli gegen den französischen Erstligisten FC Metz (15.30 Uhr, auf dem Fohlenplatz), am 31. Juli (Stadion im Borussia-Park) gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen.

Bei allen drei Testspielen in Mönchengladbach sind Fans zugelassen – bis zu 1000 beim Spiel gegen Viktoria Köln, bis zu 600 gegen Metz auf dem Fohlenplatz und bis zu 18.000 gegen Groningen. Eintrittskarten für diese Partien gibt es ab 5. Juli im Ticketing-Portal auf Borussias Homepage. Nur wer vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist, bekommt Zutritt.

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung ermöglicht, dass zu den Spielen und Trainingseinheiten wieder Zuschauer zugelassen werden können. Zu den derzeitigen Bedingungen gehört unter anderem die besondere Rückverfolgbarkeit von Spiel- und Trainingsbesuchen. Deshalb müssen sich Fans auch vor einem Trainingsbesuch ein Ticket für den jeweiligen Trainingstag buchen. Diese Tickets sind kostenlos und ab 29. Juni auf der Klub-Website buchbar.

Die bisher feststehenden Termine in der Übersicht:

Samstag, 3. Juli: Trainingsauftakt im Borussia-Park (10.30 Uhr)

Sonntag, 4. Juli: zweiter Trainingstag im Borussia-Park (10.30 Uhr)

Samstag, 10. Juli: Testspiel gegen Viktoria Köln (15.30 Uhr im Grenzlandstadion)

Samstag, 17. Juli Testspiel beim SC Paderborn (15 Uhr)

17. bis 24. Juli: Trainingslager in Marienfeld

Samstag, 24. Juli: Testspiel gegen den FC Metz (15.30 Uhr auf dem Fohlenplatz)

Samstag, 31. Juli: Testspiel gegen den FC Groningen (15.30 Uhr im Borussia-Park)

Freitag, 13. August: Saisonauftakt gegen den FC Bayern München (20.30 Uhr im Borussia-Park)

