Paderborn. Rocco Reitz hat mit zwei Treffern ein starkes U21-Debüt hingelegt. Youssoufa Moukoko hofft nun auf noch mehr Tore des Gladbach-Profis.

Rocco Reitz dürfte diese November-Tage in seiner noch jungen Karriere als Profifußballer in sehr guter Erinnerung behalten. Am vergangenen Samstag hatte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach beim 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg sein erstes Bundesliga-Tor erzielt, am Freitag traf er bei seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft gleich doppelt. „Ich stand zweimal richtig kann man sagen“, kommentierte der gebürtige Duisburger seine Treffer (88./90.+4) zum 4:1 (1:0)-Endstand im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland. „Ich bin“, sagte Reitz, „sehr, sehr glücklich.“

Trainer Antonio Di Salvo hatte den 21-Jährigen in der 63. Minute eingewechselt. Zu Beginn seines U21-Debüts lief es für Reitz allerdings nicht gut, er leitete den Gegentreffer durch Danil Kuraksin (64.) mit ein. „Das, was mich ärgert, ist das eine Gegentor“, sagte Di Salvo später und verriet, dass sich Reitz nach dem Spiel dafür entschuldigt habe: „Er hat gesagt: „Sorry für den einen Fehler“ − aber dafür hat er es doppelt wieder gutgemacht.“

DFB-Auswahl trifft am Dienstag in Essen auf Polen

Youssoufa Moukoko erzielte derweil seinen bereits sechsten Treffer in der laufenden EM-Qualifikation (53.). Der Stürmer von Borussia Dortmund sagte nach der Partie schmunzelnd: „Ich freue mich für Rocco und hoffe, dass er nächstes Mal drei macht.“ Mit neun Punkten aus drei Spielen bleibt die DFB-Auswahl hinter den Polen, die bei einer Partie mehr zwölf Zähler auf dem Konto haben. Am Dienstag (18 Uhr/ProSiebenMaxx) in Essen kann die deutsche U21 mit der polnischen Mannschaft gleichziehen und einen großen Schritt Richtung Gruppensieg machen.

Dann könnten Reitz und Moukoko auch ihre nächste Gelegenheiten bekommen, Tore im selben Team zu erzielen, ehe sie am 25. November (15.30 Uhr/Sky) wieder Gegner sind. Denn dann steht das Borussen-Duell in Dortmund an.

Reitz über Adeyemi: „Respektieren die Entscheidung“

Im Gegensatz zu Moukoko hatte sein BVB-Klubkollege Karim Adeyemi die U21-Chance verstreichen lassen und das Training in Dortmund der Auswahlmannschaft vorgezogen. „Wir hatten es kurz angesprochen, wurden informiert“, sagte Reitz zur Thematik mit Adeyemi. Die Mannschaft habe dies nicht so sehr beeinflusst. „Wir haben eine super Truppe hier“, meinte der Gladbach-Profi. „Ich glaube, das ist seine Entscheidung, die respektieren wir alle.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach