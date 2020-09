Borussia Mönchengladbach spielt im Pokal gegen Ibrahimovic

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach trifft im DFB-Pokal auf den FC Oberneuland. Die Bremer haben einen Spieler mit bekanntem Namen im Kader.

Mit dem Spieler-Namen eines Weltstars will der FC Oberneuland in der ersten Pokal-Runde Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach überraschen. Neuzugang Haris Ibrahimovic soll am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für den Bremer Regionalligisten beim hohen Favoriten aus der Fußball-Bundesliga für die nötigen Tore im Borussia-Park und somit für eine Sensation sorgen.

Verwandt ist der Finne mit bosnischen Wurzeln mit dem schwedischen Topstar nicht. Doch wie auch der Torjäger des AC Mailand, ist der 22-Jährige Stürmer und bereits beliebt. In der vergangenen Woche kam er vom finnischen Drittligisten FC Espoo zum Regionalliga-Aufsteiger und sorgte umgehend mit der Rückennummer 27 für einen kleinen Hype in der Hansestadt. „Es gibt bei uns einen Trikot-Run wie seit Jahren nicht mehr“, sagte FCO-Trainer Kristian Arambasic der „Bild“-Zeitung. (dpa)