Borussia Mönchengladbach: Bayerns Angstgegner mit Problemen

Mönchengladbach. Gladbach begleitet seit längerer Zeit eine Defensivschwäche. Nun fällt auch noch Torwart Jonas Omlin aus. Wer stoppt die Bayern mit Harry Kane?

Borussia Mönchengladbach stellt den FC Bayern in seinem Selbstverständnis regelmäßig auf eine harte Probe. Denn der Grundsatz, dass der Abonnement-Meister seine Spiele meistens gewinnt, hat in diesem Traditionsduell keine Gültigkeit. Das weiß auch der Münchener Trainer Thomas Tuchel, der gleichwohl entspannt lächelt, als er am Freitag bei der Pressekonferenz auf die Statistik angesprochen wird. „Wenn eine Serie gegen uns läuft“, sagt er augenzwinkernd, „glauben wir nicht an diese Serie.“