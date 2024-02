Mönchengladbach. Auch ohne Torbeteiligung beim Sieg über den VfL Bochum war Stefan Lainer der Mann der Woche bei Borussia Mönchengladbach.

Nach 88 Spielminuten war der Arbeitstag für Stefan Lainer beendet. Der Rechtsverteidiger von Borussia Mönchengladbach holte sich den verdienten Applaus von den Fans im Borussia-Park ab. Beim 5:2-Heimsieg gegen den VfL Bochum stand der Österreicher erstmals wieder nach seiner Krebserkrankung von Beginn an in einem Bundesliga-Spiel auf dem Feld - und zeigte eindrucksvoll, wie wichtig er für seine Mannschaft sein kann. Selbst Gästetrainer Thomas Letsch sagte nach dem Spiel, dass dieses Startelf-Comeback Lainers das Schönste an diesem Tag gewesen sei. Der Sieg über den Krebs stelle auch eine sportliche Niederlage seiner Mannschaft hintenan, so Letsch.