Mönchengladbach. Die Ultras von Borussia Mönchengladbach haben am Samstag vor der Partie gegen den VfL Bochum an ein verstorbenes Mitglied erinnert.

Die Fans in der Nordkurve des Borussia-Parks reckten ihre Schals in die Höhe, am Vorsänger-Podest war ein Konferfei eines Fans zu sehen, dazu gingen zwei bengalische Lichter an. Die Ultras von Borussia Mönchengladbach gedachten vor dem Anpfiff der Partie gegen den VfL Bochum dem verstorbenen Mitglied Aron. Die Ultras erfuhren von dem Tod in der vergangenen Woche bei der Anreise zum Auswärtsspiel bei RB Leipzig.

In der sonst stimmungsvollen Nordkurve herrschte die erste Minute beeindruckende Stille, als vor der Kurve ein Banner für Aron entrollt wurde. „Wir werden dich nie vergessen. Ruhe in Frieden, Aron“ war darauf zu lesen. Zudem hing während der gesamten Spielzeit ein Blumenkranz am Vorsängerpodest der Gladbacher Ultras.

In der vergangenen Woche gab Borussia Mönchengladbach im Rahmen des Auswärtsspiels in Leipzig bekannt, dass ein Anhänger Anreise verstorben sei. Die rund 3500 angereisten Gladbach-Fans hielten sich von Beginn an mit ihrer Unterstützung zurück, „da ein Mitglied der Fanszene bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist“, hieß es von Seiten der Borussia da bei X.