4:0 gegen MSV Duisburg: Gladbach erhöht Druck nach der Pause

Mönchengladbach. Im Testspiel gegen den MSV Duisburg trifft Borussia Mönchengladbach erst in Halbzeit zwei. Trainer Rose wechselte zur Pause durch.

Borussia Mönchengladbach hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Samstag gegen Drittligist MSV Duisburg mit 4:0 (0:0) durch. Die Tore beim Spiel auf dem Fohlenplatz im Borussia-Park erzielten Stefan Lainer (51.), Florian Neuhaus (63.), Breel Embolo (66.) und Patrick Herrmann (73).

Gladbach-Trainer Marco Rose hatte in der ersten Halbzeit eine Dreier-Abwehrkette aufgeboten. In der spielte auch Jordan Beyer, der in der Rückrunde der vergangenen Saison noch als Leihspieler für den Zweitligisten Hamburger SV im Einsatz gewesen war. Zur Startelf zählte auch Famana Quizera, den Gladbach kürzlich mit einem Profivertrag ausgestattet hatte. Im Sturm kam unter anderem Julio Villalba zum Zug, den die Borussia zuletzt an den österreichischen Erstligisten SCR Altach verliehen hatte.

MSV-Torwart Weinkauf hält stark

Villalba hatte auch die erste Chance der Partie. Der 21-Jährige zog in der 7. Spielminute von der Strafraumgrenze ab, doch MSV-Torwart Leo Weinkauf wehrte den Schuss zur Seite ab. Weinkauf parierte anschließend auch einen Freistoß von Ramy Bensebaini (13.) und war mit einem starken Reflex bei einem Schuss von Jonas Hofmann zur Stelle. Gladbach dominierte zunächst das Spiel, aber Duisburgs Schlussmann verhinderte einen Treffer der Gastgeber in der ersten Hälfte.

Der MSV hatte bereits früh wechseln müssen. Dominik Volkmer, der im Sommer von Carl Zeiss Jena zu den Zebras gekommen war hatte offenbar mit Rückenproblemen zu kämpfen (16.). Für ihn kam Neuzugang Nico Bretschneider als Innenverteidiger ins Spiel. Mirnes Pepic, der in dieser Woche ablösefrei vom Drittliga-Konkurrenten Hansa Rostock zum MSV gewechselt war, durfte noch nicht mitwirken. Der Mittelfeldspieler hatte sich am Samstagmorgen noch einem zweiten Corona-Test unterziehen müssen, das Ergebnis lag noch nicht vor. Pepic schaute sich das Spiel von der Tribüne an.

Lainer überwindet Duisburger Abwehr

Die Gladbacher hatten ordentlich begonnen. Allerdings gelang ihnen offensiv in der ersten Halbzeit ab der 30. Minute fast nichts mehr. Die Duisburger versuchten vereinzelt mit Flanken für Torgefahr zu sorgen. Damit bereitete sie den Borussen jedoch keine Probleme.

Rose wechselte zur zweiten Halbzeit komplett durch und stellte die Abwehr auf eine Viererkette um. Rechtsverteidiger Lainer bekam in der 49. Minute im Strafraum den Ball vor die Füße. Der Österreicher schoss flach aufs Tor, der Rettungsversuch von Duisburgs Arne Sicker auf der Linie misslang. Er lenkte den Ball noch an den linken Pfosten und damit ins Tor.

MSV Duisburg: Mickels muss verletzt raus

Gladbach erhöhte nun den Druck. Embolo setzte sich über den linken Flügel durch und bediente Neuhaus, der aus zentraler Position das 2:0 erzielte. Kurz darauf erhöhte Embolo auf Vorlage von Neuzugang Hannes Wolf, der auch am vierten Treffer beteiligt war. Der 21-Jährige, den Gladbach für die kommende Saison mit Kaufoption von RB Leipzig ausgeliehen hat, bediente Ibrahima Traoré. Er hob die Kugel vom zweiten Pfosten in die Mitte zu Patrick Herrmann, der zum 4:0 traf.

Gladbach ließ dem MSV vor allem in der zweiten Halbzeit keine Chance. Bei den Duisburgern verletzte sich noch Leroy-Jacques Mickels. Er fasste sich ans Knie und musste ausgewechselt werden.

Borussia Mönchengladbach – MSV Duisburg 4:0 (0:0)

Mönchengladbach (1. Halbzeit): Sommer - Beyer, Jantschke, Bensebaini - Lang, Wendt - Kramer, Quizera (26. Müsel) - Stindl, Villalba, Hofmann

(2. Halbzeit): Olschowsky - Lainer, Ginter, Elvedi, Kurt - Neuhaus, Reitz - Traoré, Wolf, Herrmann - Embolo

Duisburg: Weinkauf (46. Deana) - Sauer (46. Budimbu), Gembalies Volkmer (16. Bretschneider), Sicker – Jansen, Scepanik (46. Krempicki)- Stoppelkamp, Karweina, Engin (46. Mickels, 63. Williams) – Vermeij (46. Ghindovean)

Tore: 1:0 Lainer (51.), 2:0 Neuhaus (63.), 3:0 Embolo (66.), 4:0 Herrmann (73.)





Schiedsrichter: Winkmann (Kerken)