3:2 nach 0:2! Mutige Gladbacher düpieren den FC Bayern

Mönchengladbach. Der FC Bayern verspielt in Gladbach eine 2:0-Führung und verliert im Borussia Park tatsächlich noch mit 2:3. Jonas Hofmann trifft doppelt.

Dank eines überragenden Jonas Hofmann ist Borussia Mönchengladbach ein Paukenschlag gelungen: Nach einem 0:2-Rückstand gewann die Mannschaft von Trainer Marco Rose am Freitagabend den Bundesliga-Klassiker gegen Spitzenreiter FC Bayern München mit 3:2 (2:2). Hofmann erzielte zwei Treffer, bereitete den dritten vor. Ein glänzender Auftritt des früheren Dortmunders, der erst kurz vor Weihnachten sein Comeback nach einem Muskelbündelriss gefeiert hatte.

Bei den Gladbachern war Linksverteidiger Ramy Bensebaini in die Startelf zurückgekehrt. Der Algerier hatte am 7. Dezember 2019 beim 2:1-Heimsieg gegen die Münchener doppelt getroffen. Nach einer langwierigen Covid-19-Erkrankung kam er in der vergangenen Woche beim 1:0 in Bielefeld wieder zu einem Kurzeinsatz. Auch Mittelfeldspieler Denis Zakaria spielte diesmal wieder von Beginn an.

Gladbach: Jonas Hofmann kann per Doppelschlag ausgleichen

Die Borussen präsentierten sich in ihrem Umschaltspiel mutig, konnten sich aber in der Anfangsphase vorne noch nicht durchsetzen. In der 19. Spielminute schaltete sich der Video-Assistent ein: Bei einem Querpass von Alphonso Davies hatte Gladbachs Florian Neuhaus die Hand zum Ball ausgestreckt. Schiedsrichter Harm Osmers entschied auf Elfmeter, den Robert Lewandowski verwandelte. (20.). Leon Goretzka erhöhte mit einem Schuss aus 20 Metern auf 2:0 (26.).

Nach einem Tor von Gladbachs Jonas Hofmann sauer: Bayern-Torwart Manuel Neuer. Foto: firo

Doch Roses Team schlug zurück. Kapitän Lars Stindl spielte einen Steilpass auf Jonas Hofmann, der zum 1:2 verkürzte (36.). Die Münchener zeigten sich in der Defensive anfällig. So folgte nahezu eine Kopie des ersten Gladbacher Treffers. Stindl bediente erneut Hofmann, der zum 2:2 vollendete (45.). Dieser Doppelschlag hinterließ bei den Bayern seine Spuren. Niklas Süle leistete sich einen Fehlpass. Hofmann kam an den Ball, bediente Neuhaus, der zum 3:2 traf (49.). Die Münchener rannten an, übten Druck aus. Aber die Gladbacher verteidigten leidenschaftlich – und jubelten am Ende.

