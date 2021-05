Auch Gerland verdient beim FC Bayern noch einen großen Abschied

Essen Beim Saisonfinale kommt die Zeit der leisen Abschiede. Eine Würdigung im großen Rahmen sollte nachgeholt werden. Ein Kommentar.

Die den Anlässen eigentlich angemessene große Kulisse wird es am Samstag nicht geben. Auch nicht beim FC Bayern München, wo 250 Zuschauer in der Arena dabei sein dürfen, wenn sich Menschen verabschieden, die eine sehr erfolgreiche Ära prägten. Einer von ihnen ist Javi Martinez, der in seinen neun Münchener Jahren neun Meistertitel gewann und dessen Zeit bei den Bayern mit der Partie gegen den FC Augsburg endet. Das Servus des Spaniers wird sicher emotional werden, doch der Jubel und Applaus von Zehntausenden werden fehlen.