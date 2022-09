Im Wembley Stadion legen die Spieler von Deutschland und England vor dem Spiel eine Schweigeminute zum Gedenken an Königin Elizabeth II. ein.

Nations League Ganz Wembley ist bei der Schweigeminute für die Queen still

London. Selten war es bei einer Schweigeminute im Fußball-Stadion derart leise wie vor dem Fußball-Klassiker zwischen England und Deutschland am Montag zu Ehren der gestorbenen Königin Elizabeth II.

Egal ob auf englischer oder deutscher Seite, die mehr als 80.000 Fans in Wembley hielten sich geschlossen an die Ehrerweisung. Vor dem Spiel wurden zudem Kränze niederlegt. Die Queen war am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben.

