Für Präsident Keller wird es beim DFB bereits eng

Eine Findungskommission einzusetzen nach den tief enttäuschenden Erfahrungen mit Reinhard Grindel an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes, das war im Jahr 2019 keine schlechte Idee. Die Wahl der Suchenden fiel schließlich auf den Präsidenten des SC Freiburg. Fritz Keller hatte einen guten Ruf in der Branche.

Verbindende Fähigkeiten wurden ihm zugesprochen. Die sind beim DFB traditionell von größter Bedeutung, Interessenkonflikte von Profis und Amateuren haben eine lange Vorgeschichte. Von Keller wurde erwartet, nach innen als umsichtige Führungskraft zu wirken und nach außen als seriöser Repräsentant. Sonderkompetenzen aber wurden ihm gestrichen – Fehler seiner Vorgänger sollten sich nicht wiederholen können.

Es ging schnell mit dem Verlust an Macht und Ansehen

Als Keller im September 2019 einstimmig zum 13. Präsidenten des DFB ernannt wurde, galt er als unumstrittene Persönlichkeit. Ihm selbst aber war das einhellige Lob bereits damals ein wenig suspekt. Er ahnte, dass es dabei nicht bleiben würde. Dass mit Schwierigkeiten auch Kritik kommen würde. „Als Funktionär eines Verbandes wirst du nie ein Held werden“, sagte er mit weiser Voraussicht.

Dass es aber so schnell gehen würde mit dem Verlust an Macht und Ansehen, das hatte auch er nicht geahnt. Das Präsidium folgt ihm nicht geschlossen, und sein Versuch, Bundestrainer Joachim Löw zu einem vorzeitigen Vertragsende nach der Europameisterschaft 2021 zu bewegen, wirkte schon sehr ungelenk, nachdem er Löw nach der 0:6-Blamage der Nationalelf in Spanien präsidialen Beistand zugesagt haben soll.

Die Wege seiner Vorgänger sollten Fritz Keller eine Mahnung sein

Löw, dessen Vertrag bis 2022 datiert ist, soll Kellers Ansinnen erbost abgelehnt haben. Am Ende ging der ewige Bundestrainer gestärkt aus dem Machtkampf hervor, das ist nun geklärt. Und wenn an diesem Freitag das DFB-Präsidium tagt, steht nicht mehr Löw im Zentrum der Skepsis. Sondern der angeschlagene Präsident, der zügig einen klaren Kurs finden sollte, wenn er nicht in einer Reihe mit seinen vier Vorgängern genannt werden möchte: Reinhard Grindel, Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Gerhard Mayer-Vorfelder waren allesamt nicht so lange wie geplant im Amt geblieben.