Fünf Corona-Fälle bei der Ukraine: Kippt das Länderspiel?

Leipzig. Die Nationalmannschaft soll am Samstag in der Nations League gegen die Ukraine spielen. Nach fünf Corona-Fällen entscheiden jetzt die Behörden.

ie Austragung des Nations-League-Duells gegen Deutschland in Leipzig am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gefährdet. Am Freitagabend gab der ukrainische Verband bekannt, dass vier Spieler sowie ein Teammanager aufgrund der Ergebnisse der Testung am Vormittag isoliert werden mussten.

Nach Angaben des ukrainischen Verbandes handelt es sich um die Spieler Andrej Jarmolenko, Wiktor Zygankow, Wiktor Kowalenko, Serhij Sydortschuk sowie den Teammanager Wadym Komardin. Am Samstagmorgen soll eine weitere Testreihe stattfinden.

Jetzt muss das Gesunheitsamt entscheiden

Nach SID-Informationen liegt die Entscheidung über das weitere Vorgehen zunächst beim Gesundheitsamt. Nach Vorgaben der Europäischen Fußball-Union (UEFA) werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (12 Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen.

Sollte gespielt werden, plant Joachim Löw für das Nations-League-Spiel gegen die Ukraine wieder mit Niklas Süle als Abwehrchef.

Der Münchner sei nach seiner Corona-Quarantäne im Training wieder voll belastbar, wie der Bundestrainer am Freitag berichtete. Vorne kann Löw am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig erstmals in diesem Jahr den Turbo-Angriff mit Timo Werner vom FC Chelsea sowie den Bayern-Profis Serge Gnabry und Leroy Sané aufbieten. „Man kann davon ausgehen, dass diese drei beginnen“, sagte Löw. Nach dem guten Debüt gegen Tschechien sei der ehemalige Schalker Philipp Max links die „klare Option“. Personell gebe es im Kader „keine größeren Probleme bei den Spielern“, sagte Löw. Einzig Julian Brandt klage über muskuläre Probleme. Der Dortmunder war aber nicht für die Startelf vorgesehen.

Löw strebt in den Partien gegen die Ukraine und anschließend beim Tabellenführer Spanien den Gruppensieg in der Nations League an. „Er ist möglich“, sagte Löw. Als „klares Ziel“ werde er seiner Mannschaft aber erstmal nur die Vorgabe eines Sieges gegen die Ukraine machen. „Über Spanien rede ich im Moment noch nicht. Wir müssen erstmal extrem gute Lösungen gegen die Ukraine parat haben“, mahnte Löw.

Spanien führt die Tabelle der Gruppe 4 der A-Liga mit sieben Punkten vor Deutschland und der Ukraine mit jeweils sechs Zählern an. „Wir haben ein Ziel, die Gruppe zu gewinnen“, sagte Angreifer Werner, der erstmals nach seinem Wechsel zum FC Chelsea wieder in Leipzig spielt. (dpa)