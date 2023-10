Trainerdebatte bei DFB-Frauen: Mittag für einen Neustart

Frankfurt/Main Ex-Nationalspielerin Anja Mittag spricht sich für eine klare Lösung in der ungewissen Situation um Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aus. Die hat der DFB bislang nicht präsentiert.

Ex-Weltmeisterin Anja Mittag hat in der Debatte um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für einen Neuanfang im Fußball-Nationalteam der Frauen plädiert.

„Kurzfristig sind die Spielerinnen Profis genug, um damit zurechtzukommen. Aber mittel- und besonders langfristig muss eine klare Lösung her. Etwas, woran du dich festhalten kannst“, sagte die 38-Jährige in einer „Kicker“-Kolumne.

Schwierige Lage

Die Lage sei angesichts des WM-Debakels und der Erkrankung von Voss-Tecklenburg schwierig. „Die Ungewissheit kann zermürbend sein. Deswegen wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn alle beim DFB sagen: Wir machen einen Neustart“, ergänzte die frühere Potsdamerin. Mittag bestritt 158 Länderspiele für Deutschland und war 2016 Olympiasiegerin und 2007 Weltmeisterin.

Co-Trainerin Britta Carlson vertrat Voss-Tecklenburg zuletzt bei den beiden Nations-League-Spielen in Dänemark (0:2) und gegen Island (4:0). Die Spielerinnen um Kapitänin Alexandra Popp hatten Klarheit in der Diskussion um die Bundestrainerin und ihr Betreuerteam gefordert. Der Vertrag der 55-Jährigen läuft zwar bis 2025, nach dem Vorrunden-Aus in Australien hatte es aber intern Kritik an ihr gegeben. Der DFB hatte am 8. September die Erkrankung Voss-Tecklenburgs publik gemacht, sie selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Einem Bericht der „Bild“ zufolge sollen der Verband und Voss-Tecklenburg diese Woche für ein Gespräch zusammenkommen. Demnach sei von einer Trennung bis zu einer formellen Beförderung zur Direktorin Nationalteam alles möglich.