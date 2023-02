Panamas Fußballerinnen als letztes Team für WM qualifiziert

Hamilton Panamas Fußballerinnen haben als letztes Team die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer geschafft.

Panamas Fußballerinnen haben als letztes Team die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer geschafft.

Die Mittelamerikanerinnen bezwangen im neuseeländischen Hamilton Paraguay in den Playoffs mit 1:0 (0:0). Die eingewechselte Lineth Cedeno sorgte mit ihrem Treffer per Kopf in der 75. Minute für die erste WM-Teilnahme Panamas. In der Gruppe F ist das Team gegen Brasilien und Frankreich Außenseiter und trifft zudem auf Jamaika.

Vor Panama hatten sich bereits Haiti und Portugal über die interkontinentalen Playoffs für die WM-Endrunde qualifiziert. Das Turnier mit 32 Teams findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Die deutsche Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spielt in Gruppe H gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea.