Namensverwechslung bei spanischen Weltmeisterinnen

Madrid Auch das noch: Bei der Veröffentlichung der Namensliste nach einer Ehrung mit dem königlichen Verdienstorden für die spanischen Fußball-Weltmeisterinnen ist es zu einem peinlichen Patzer gekommen.

In der Liste des nationalen Sportrates tauchte der Name von Spielführerin Ivana Andrés zunächst gar nicht auf. Stattdessen stand an erster Stelle: Ivana Icardi Rivero.

Dabei handelt es sich allerdings um die Schwester des argentinischen Nationalspielers Mauricio Icardi, der mittlerweile bei Galatasaray Istanbul spielt. In ihrer Instagram-Story hatte sie verwundert auf die Verwechslung reagiert. Argentinischen und spanischen Medienberichten zufolge entschuldigte sich der Sportrat für den „menschlichen Fehler“ und behob diesen.