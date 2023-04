Ex-Kapitänin Marozsan aus deutschem Team verabschiedet

Nürnberg Die frühere Kapitänin Dzsenifer Marozsan ist vor dem Länderspiel gegen Brasilien offiziell aus dem Nationalteam der deutschen Fußballerinnen verabschiedet worden.

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch nahmen die Ehrung für die 30 Jahre alte Spielmacherin von Olympique Lyon im Nürnberger Max-Morlock-Stadion vor über 30.000 Zuschauern vor.

Marozsan solle in der zweiten Halbzeit gegen die Südamerika-Meisterinnen noch einmal eingewechselt werden, hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg angekündigt. Es wäre die 112. Partie der früheren Frankfurterin im DFB-Trikot. Marozsan gewann 2013 den EM-Titel und 2016 den Olympiasieg mit der deutschen Auswahl.

Vereinszukunft noch offen

Vor einem Jahr hatte die gebürtige Ungarin beim 2:3 in der WM-Qualifikation in Serbien einen Kreuzbandriss erlitten, sie verpasste die EM in England. „Mein Knie ist leider nicht mehr das, was es war. Auch wenn ich im Verein alle Einheiten absolviere, alle Spiele. Ich muss viel dafür machen, damit es auch so möglich ist“, sagte sie vor wenigen Tagen.

Marozsans Vertrag bei ihrem französischen Spitzenclub Lyon, mit dem sie sechsmal die Champions League gewonnen hat, läuft zum Saisonende aus. Bisher hat sie offen gelassen, ob sie weiter für einen Verein aktiv sein wird.