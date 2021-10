Frankreichs Kylian Mbappé: So beliebt wie die Nations League

Essen. Die Beliebtheitskurve von Kylian Mbappé und des Wettbewerbs erleben ähnliche Auf und Abs. Zum Finale sind beide wieder gefragt. Ein Kommentar.

Die Beliebtheit der Nations League und die von Frankreichs Nationalspieler Kylian Mbappé sind derzeit durchaus vergleichbar. Nach zwei grandiosen Halbfinalbegegnungen ist die Vorfreude auf das Finale des Wettbewerbs, der Testspiele mit Prestige aufpumpen soll, groß. Spanien gegen Frankreich – das ist ein Duell, das sämtliche von der Bedeutung her wichtigere WM-Qualifikationspartien des Wochenendes in den Schatten stellt.

Und das in einem Wettbewerb, der im ohnehin schon vollen Turnierkalender umstritten und entsprechend unbeliebt ist – was viele von Europas Fußballfans am Sonntag beim Ertönen der Nationalhymnen aber für 90 Minuten ausblenden dürften. Bei dieser Finalpaarung wird schnell verziehen und vergessen.

Mbappés Marktwert: 160 Millionen

Mbappés Beliebtheitskurve hat einen ähnlich wellenartigen Verlauf wie die der Nations League, in deren Finale der 22-Jährige seine Franzosen am Donnerstag geschossen hatte. Durch einen Strafstoß. Also die Art von Schuss, die ihn im Sommer bei der EM noch viele Sympathien gekostet hatte. Da hatte er im Elfmeterschießen nicht getroffen, Frankreich schied im Achtelfinale gegen die Schweiz aus. Kylian Mbappé, ein Mann mit großem Ego und schon häufig durch divenhaftes Verhalten aufgefallen, war der perfekte Sündenbock. Er bot gar seinen Rücktritt an, Trainer Didier Deschamps aber lehnte ab.

Nun also der furiose Auftritt des Ausnahmestürmers und derzeit wertvollsten Spielers der Welt, dessen Marktwert auf 160 Millionen Euro beziffert wird. Und da ist es ähnlich wie mit der Nations League – trifft er, wird schnell verziehen und vergessen.