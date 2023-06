Frankfurts Sportdirektor Krösche geht von Pokal-Sieg aus

Frankfurt/Main Am Samstag steigt das Finale im DFB-Pokal. Eintracht Frankfurt reist mit großen Zielen an - und mit einem gewissen Selbstverständnis.

Eintracht Frankfurts Sportdirektor Markus Krösche rechnet fest mit einem Sieg im DFB-Pokal-Finale am Samstag in Berlin gegen RB Leipzig.

„Ich gehe davon aus, dass wir den Pokal holen. Primär spielst du Fußball, um Titel zu gewinnen. Davon träumst du, wenn du anfängst“, sagte Krösche im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Für die Hessen sei „entscheidend, nach dem Gewinn der Europa League zum zweiten Mal nacheinander einen Titel zu holen“.

Als Pokalsieger würde die Eintracht in der kommenden Saison in der Europa League starten, die der Club im vergangenen Jahr gewonnen hatte. Bei einer Niederlage in Berlin würde die Eintracht nur in den Playoffs zur Conference League starten.

„Mit einem Titelgewinn bestätigst du die Grundstory, die du den Spielern erzählst. Wenn wir Spieler verpflichten wollen, sagen wir ihnen, das wir etwas Außergewöhnliches erreichen wollen“, sagte Krösche. „Die Spieler kommen mit ihren Profilen zu Eintracht Frankfurt, weil wir das, was wir ihnen erzählen, auch umsetzen. Das schafft Glaubwürdigkeit. Und das wiederum macht uns als Club interessant.“