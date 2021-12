Live! Fortuna-Trainer Preußer erwartet einen "zähen Abend"

Düsseldorf. Zweitligist Fortuna Düsseldorf erwartet den SV Sandhausen, gegen den der Trainer die Heimbilanz aufpolieren will. Der Live-Ticker.

Fortuna Düsseldorf erwartet am Freitag (18.30 Uhr/Sky) seinen Lieblingsgegner: Düsseldorf hat in den letzten fünf Spielen gegen die Kurpfälzer 13 Punkte geholt (vier Siege, ein Remis) und blieb in den letzten vier Duellen gegen den SVS sogar ohne Gegentor.

FortunaTrainer Christian Preußer bemüht sich deshalb um Zuversicht: "Wir haben die letzten beiden Partien gut gepunktet. Das tut uns gut und war wichtig. Jetzt wollen wir gegen Sandhausen noch einen positiven Abschluss schaffen und mit guten Gefühl in die Pause." Das Sandhausen-Spiel sei eine gute Möglichkeit die Heimstatistik zu verbessern, sagt der 37-Jährige: "Wir haben zuhause zu wenig in den Händen gehalten und wollen den zweiten Heimsieg. Es ist eine Chance mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen." Da Sandhausen vermutlich Ähnliches vorhabe vermutet Preußer: "Es wird ein hartes Stück Arbeit und es kann auch zäh werden morgen Abend." (fs)

Hier geht es zum Live-Ticker:

