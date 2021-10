Live! Fortuna Düsseldorf liegt in Rostock erneut zurück

Rostock. Fortuna Düsseldorf spielt bei Hansa Rostock. In der Liga sind die Düsseldorfer derzeit zwar nur Mittelmaß, die Tendenz war zuletzt aber positiv.

Der FC Hansa Rostock empfängt am 12. Spieltag Fortuna Düsseldorf. Mecklenburger und Rheinländer stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen des Ostseestadions gegenüber.

Fortuna Düsseldorf ist mit 15 Punkten nach elf Spieltagen lediglich Mittelmaß, kommt bei vier Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen kurioserweise auf ein Torverhältnis von 17:17. Die jüngste Tendenz ist allerdings positiv: Nachdem im Gastspiel beim Hamburger SV nach frühem Rückstand (19.) und Roter Karte (25.) noch ein 1:1-Remis gelungen war, bezwangen Rot-Weißen vor acht Tagen den Karlsruher SC mit 3:1.

Hansa unter Zugzwang gegen Fortuna

Hansa Rostock ist nach der Länderspielpause Anfang des Monats nicht wirklich vorangekommen. So folgte dem mageren 1:1-Heimunentschieden gegen Kellerkonkurrent SV Sandhausen am letzten Sonntag eine 0:4-Klatsche bei Spitzenreiter FC St. Pauli. Der Aufsteiger hat im ersten Saisondrittel noch keine Konstanz in seine Leistungen bekommen und die anfängliche Euphorie nicht in ein Punktepolster auf die unteren drei Ränge umwandeln können.

Hier geht es zum Live-Ticker Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fortuna