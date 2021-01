Live! Fortuna Düsseldorf kämpft um Anschluss zur Spitze

Düsseldorf. Im Duell der Bundesliga-Absteiger spielt Düsseldorf gegen Paderborn. Die Fortuna will den Kontakt nach ganz oben wahren. Der Live-Ticker.

Fortuna Düsseldorf gewann in der 2. Fußball-Bundesliga zuletzt vier Spiele in Serie. Das Aus im DFB-Pokal gegen Regionalligist Rot-Weiss Essen (2:3) bedeutete allerdings einen Dämpfer kurz vor Weihnachten.

Nun will das Team von Trainer Uwe Rösler im Heimspiel gegen den SC Paderborn einen erfolgreichen Start ins neue Jahr erwischen. Mit einem Sieg lägen die Rheinländer punktgleich mit dem VfL Bochum (26) wieder nur einen Zähler hinter Rang drei. Den Relegationsplatz belegt aktuell Greuther Fürth (27).

Nach zwei Siegen zum Jahresausklang will auch Paderborn seine kleine Serie fortsetzen. „Wir dürfen in dieser Liga nicht nachlassen und müssen sofort wieder in Fahrt kommen“, forderte Trainer Steffen Baumgart vor dem Duell der beiden Bundesliga-Absteiger.

So spielen Düsseldorf und Paderborn:

Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Hoffmann, Danso, Krajnc - Appelkamp, Morales, Prib, Peterson - Hennings, Karaman

Paderborn: Zingerle - Dörfler, Hünemeier, Schonlau, Okoroji - Thalhammer - Führich, Justvan, Ingelsson, Michel - Srbeny

Hier geht es zum Live-Ticker: