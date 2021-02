Live-Ticker Live! Fortuna Düsseldorf gerät in Regensburg in Rückstand

Regensburg. Um die Aufstiegsplätze nicht aus den Augen zu verlieren, muss Fortuna Düsseldorf heute siegen. Um 13 Uhr tritt Fortuna bei Jahn Regensburg an.

Fortuna Düsseldorf tritt um 13 Uhr bei Jahn Regensburg an. Die Hausherren sind seit nunmehr vier Pflichtspielen ohne Niederlage und belegen aktuell Rang elf der Zweitliga-Tabelle. Am vergangenen Spieltag erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic am Ende in Unterzahl ein torloses Remis beim Karlsruher SC.

Fortuna Düsseldorf kassierte zuletzt zwei Pleiten in Serie und steht mit aktuell 32 Zählern auf der Haben-Seite auf Platz sieben. Die Düsseldorfer drohen die Aufstiegsränge aus den Augen zu verlieren und sind fast schon zum Siegen verdammt, will man zurück ins Oberhaus. Am vergangenen Montag verlor die Fortuna mit 0:2 beim Tabellendritten aus Kiel.

Die Aufstellungen

SSV Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf

Regensburg: 1 Meyer - 6 Saller, 24 Kennedy, 33 Elvedi, 13 Wekesser - 7 Besuschkow, 18 Moritz - 22 Stolze, 9 George - 14 Otto, 19 Albers.

Düsseldorf: 33 Kastenmeier - 25 Matthias Zimmermann, 3 Andre Hoffmann, 4 Danso, 7 Hartherz - 31 Sobottka, 6 Morales - 27 Klaus, 15 Prib - 11 Karaman, 9 Kownacki.

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau-Queichheim)

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf