Live! Düsseldorf spielt in Hannover vor Zuschauern

Essen. Vor dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 plagen Fortuna Düsseldorf-Trainer Uwe Rösler weiter Personalsorgen. Die 2. Liga im Live-Ticker.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 darf sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag wie geplant vor bis zu 9800 Zuschauern austragen. "Die Region Hannover hat uns bestätigt, dass es aufgrund des überzeugenden Sicherheits- und Hygienekonzeptes dabei bleibt", teilte der Klub am Freitag mit. Die Zahl der Corona-Infektionen stieg zuletzt zwar auch in der niedersächsischen Landeshauptstadt an. Sie liegt aktuell aber noch unter dem kritischen Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Nach Angaben der 96er wurden bislang rund 8500 der 9800 Karten für das Düsseldorf-Spiel (Samstag, 13 Uhr/Sky) verkauft.

Fortuna Düsseldorf und seinen Trainer Uwe Rösler plagen unterdessen weiter Personalsorgen. Vor dem Spiel gegen Hannover gab es immerhin vorsichtigen Grund zu Optimismus: „Matze Zimmermann ist wieder dabei“, berichtet Fortunas Cheftrainer. „Er hat heute wieder voll trainiert und wird mit nach Hannover fahren – wenn es keinen neuen Rückschlag gibt.“ (fs)

