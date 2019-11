Rouwen Hennings ist in Düsseldorf gesetzt.

Essen. Fortuna-Torjäger Rouwen Hennings über das Bayern-Spiel: "An guten Tagen können wir jeden schlagen." Hier geht es zu den Live-Tickern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! 3:0! Die Bayern dominieren bei Fortuna Düsseldorf

Top-Torjäger Robert Lewandowski und Serge Gnabry bringen bei Fortuna Düsseldorf vor dem Fußball-Feiertag gegen Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) niemanden um den Schlaf. "Wir haben Respekt, aber keine Angst. Wir werden uns wieder einen Plan zurechtlegen, mit dem wir etwas holen können. Wir wissen, dass wir dann an guten Tagen jeden schlagen können", sagte Torjäger Rouwen Hennings selbstbewusst der Sport Bild.

Mit seinen drei Treffern auf Schalke (3:3) und einem Elfmetertor eine Woche zuvor beim 2:0 im Derby gegen den 1. FC Köln hatte der 32-Jährige maßgeblich dazu beigetragen, dass die Düsseldorfer mit breiter Brust in die Länderspielpause gingen und sich auch vor dem Duell mit dem Rekordmeister nicht die Hosen voll machen. Nicht zuletzt das spektakuläre 3:3 aus der Vorsaison an der Isar, bei dem sich der heutige Berliner Dodi Lukebakio in die Notizbücher zahlreicher Klubs schoss, dient als zusätzliche Motivation. (sid)

Hier geht es zu den Live-Tickern: