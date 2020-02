Kaiserslautern. Bundesligist Fortuna Düsseldorf spielt im DFB-Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Kaiserslautern. Der Drittligist ist selbstbewusst. Der Live-Ticker.

Live! 1:1! Kaiserslautern gleicht Fortuna-Führung aus

Trainer Boris Schommers vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern freut sich auf das DFB-Pokalspiel gegen den stark abstiegsbedrohten Bundesligisten Fortuna Düsseldorf am Dienstag (18.30 Uhr/Sky). „Wir haben auf dem Betze in dieser Saison schon zwei tolle Pokalspiele absolvieren können“, sagte der 41-Jährige, der seine Mannschaft als Außenseiter sieht. Dennoch „haben wir haben eine Chance und die wollen wir nutzen.“

Für Fortunas neuen Trainer Uwe Rösler ist es das zweite Pflichtspiel seit seiner Amtsübernahme. Am Samstag kam die Fortuna unter seiner Regie zu einem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Rösler muss am traditionsreichen Betzenberg auf Neuzugang Valon Berisha verzichten. „Er hat Muskelprobleme und wird zu Hause bleiben“, sagte der neue Trainer am Montag. Der von Lazio Rom ausgeliehene Mittelfeldspieler sei am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) „in den roten Bereich gegangen. Was er gelaufen ist, war Wahnsinn“, sagte Rösler.

Der Nachfolger von Friedhelm Funkel kündigte zudem Veränderungen in der Startelf an. Rösler: „Das ist für mich eine Möglichkeit, neue Spieler zu sehen."

So wollen beide Teams spielen:

Kaiserslautern: 1 Grill - 20 Schad, 5 Kraus, 35 Hainault, 29 Nandzik - 25 Sickinger, 26 Bachmann, 6 Ciftci - 9 Thiele, 11 Pick, 24 Kühlwetter. - Trainer: Schommers

Düsseldorf: 33 Kastenmeier - 25 Matthias Zimmermann, 5 Ayhan, 19 Jörgensen - 6 Morales - 8 Barkok, 15 Thommy, 31 Sobottka, 23 Gießelmann - 27 Ampomah, 28 Hennings. - Trainer: Rösler

Anstoß ist um 18:30 Uhr. Zeitgleich trifft Eintracht Frankfurt auf RB Leipzig. Beide Spiele gibt es hier im Live-Ticker: