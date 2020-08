Fortuna Düsseldorf: Knaller-Auftakt gegen den Hamburger SV

Düsseldorf. Zum Zweitliga-Auftakt gibt es gleich ein Topspiel: Fortuna Düsseldorf tritt beim HSV an. Trainer Rösler: "Wissen dann, wo der Hammer hängt."

Die Gegner sind nun andere, nicht länger Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach oder Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf muss sich nach dem Abstieg aus der Beletage in der 2. Liga gegen den Bochum, Aue, Sandhausen und Heidenheim ran.

Nun ist der Spielplan für die kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga offiziell und damit die Frage beantwortet, ob es für Fortuna Düsseldorf ein machbares Startprogramm gibt, um gut in die neue Spielzeit zu starten, oder ob es schwer wird, gut in die neue Liga reinzukommen.

Erst zum HSV, dann kommt Würzburg

Der Spielplan der Deutsche Fußball-Liga (DFL) sieht den Beginn der Spielzeit mit einem Auswärtsspiel beim Hamburger SV vor. Am Freitag, 18. September, 18.30 Uhr geht es in Hamburg mit dem Projekt Wiederaufstieg los. Eine Woche darauf empfängt die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler die Würzburger Kickers in der NRW-Landeshauptstadt zum ersten Heimspiel. Die genaue Terminierung steht noch nicht fest (25. bis 28. September ).

Erneut in den Norden der Republik geht es für die Fortuna am dritten Spieltag: Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (02.-05. Oktober). Nach der Länderspielpause kommt dann der SSV Jahn Regensburg nach Düsseldorf (16. bis19. Oktober). Die Saison endet mit dem Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth (23. Mai 2021, 15.30 Uhr).

"Wissen dann, wo der Hammer hängt"

Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler ist zuversichtlich: „Eine Woche vorher im DFB-Pokal haben wir es mit dem FC Ingolstadt schon mit einem gefühlten Zweitligisten zu tun. Auch in der Liga wartet auf uns ein hochinteressantes Auftaktprogramm. Im Vorfeld einer Saison weiß man nie so genau, wo man steht. Vielleicht ist ein solcher Gegner zum Auftakt gar nicht so schlecht. Denn dann wissen wir nach dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV sofort, wo der Hammer hängt.“ (fs)