Düsseldorf. Kurz vor Weohnachten ist es offiziell: Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Trainer Friedhelm Funkel erwartungsgemäß verlängert.

Fortuna Düsseldorf: Vertragsverlängerung von Funkel perfekt

Wie der Club am Montag mitteilte, verlängert sich der am 30. Juni 2020 endende Kontrakt im Falle des Klassenverbleibs um ein weiteres Jahr. Funkel arbeitet seit März 2016 in Düsseldorf und hat die Mannschaft zunächst vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt, dann in die Bundesliga geführt und dort mit Platz im ersten Jahr eine weitere Saison in der Erstklassigkeit gesichert.

„Ich habe immer wieder betont, wie sehr mir dieser Verein ans Herz gewachsen ist. Daher macht es mich stolz, dass der erfolgreiche Weg, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben, auch nach dieser Saison seine Fortsetzung findet“, sagte Funkel: „Ich bin mir nicht erst nach dem emotionalen Heimsieg gegen Union Berlin sicher, dass wir die Klasse halten können.“ (dpa)