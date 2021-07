Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen heute live im Free-TV: Alles zur Übertragung

Fortuna Düsseldorf hat das Auftaktspiel in Sandhausen gewonnen. Jetzt kommt Werder Bremen.

Düsseldorf. Am Samstagabend (20:30) trifft Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga auf Werder Bremen. Ein Topspiel, das live im Free-TV zu sehen ist.

Nach dem 2:0-Auftaktsieg beim SV Sandhausen wartet ein echtes Highlight auf Fortuna Düsseldorf. Der viermalige Deutsche Meister Werder Bremen ist am Samstagabend (20:30 Uhr) zu Gast. Vor 18.000 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena können die Landeshauptstädter für einen Bremer Fehlstart in die neue Saison sorgen. Werder kam zum Auftakt nicht über ein 1:1 gegen Hannover 96 hinaus.

Fortuna Düsseldorf: Werder Bremen mit Personalproblemen

In Düsseldorf muss der Bundesliga-Absteiger auf zahlreiche Spieler verzichten. Nicolai Rapp, Augustinsson, Milos Veljkovic, Leonardo Bittencourt und Torhüter Jiri Pavlenka werden auf jeden Fall fehlen. Anthony Jung weilt bei seiner hochschwangeren Frau. Sein Einsatz ist ebenso fraglich wie die der angeschlagenen Profis Kevin Möhwald, Abdenego Nankishi, Eren Dinkci und Stefanos Kapino. Die aktuelle Personalsituation ist nur eine von vielen Bremer Sorgen.

Fortuna-Trainer Christian Preußer muss hingegen auf Felix Klaus nach einer leichten Gehirnerschütterung noch verzichten. Zudem ist fraglich, ob die angeschlagenen Shinta Appelkamp, Marcel Sobottka und Dragos Nedelcu bis zum Spieltag einsatzfähig werden.

Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen heute live: Die Rahmendaten

Datum: Samstag, 31. Juli 2021

Samstag, 31. Juli 2021 Anstoß: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Stadion: Merkur Spiel-Arena Düsseldorf

Merkur Spiel-Arena Düsseldorf Zuschauer: 18.000

Werder-Trainer Markus Anfang trifft mit Bremen auf Fortuna Düsseldorf. Foto: firo

Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer überträgt das Spiel?

Es ist eine gute Nachricht für alle Fußball-Fans. Das Traditionsduell zwischen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen wird live im Free-TV übertragen. Das Spiel wird bei Sport1 zu sehen sein. Sport1 hatte sich bei der letzten Rechte-Auktion die neuen Abendspiele am Samstag für das Free-TV gesichert. Bis 2017 zeigte der Spartensender bereits die Montagsspiele. Am vergangenen Samstag hatte Sport1 das Spiel zwischen Werder Bremen und Hannover 96 übertragen, nun ist erneut ein Spiel mit Werder-Beteiligung zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 19:30 Uhr, Kommentator wird Markus Höhner sein.

Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen live im Pay-TV und Stream:

Das Zweitliga-Topspiel wird auch im Bezahlfernsehen bei Sky übertragen. Ab 20.00 Uhr melden sich Sky Experte Torsten Mattuschka und Moderator/Kommentator Stefan Hempel aus Düsseldorf, wo die Fortuna Werder Bremen zum Topspiel des 2. Spieltags empfängt. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga UHD auch live in UHD und HDR übertragen.

