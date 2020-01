Düsseldorf Fortuna Düsseldorf tritt am Samstag gegen Werder Bremen an. Mittelfeldspieler Kevin Stöger kehrt zurück – und will wieder für Torgefahr sorgen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fortuna Düsseldorf: Auf Kevin Stöger ruhen große Hoffnungen

Im Trainingslager der Bremer auf Mallorca trennten die Düsseldorfer, die ihre Zelte mal wieder in Marbella aufgeschlagen hatten, zwar 750 Kilometer. Über die wichtigsten Informationen, was der erste Liga-Gegner seiner Mannschaft im Jahr 2020 auf der Baleareninsel so veranstaltete, verfügte Friedhelm Funkel beim Rückflug in die Heimat natürlich trotzdem. So wusste Fortunas Chefcoach etwa, dass der – aktuell am Fuß verletzte – Kollege Florian Kohfeldt im südlichen Wintercamp ein deutlich dezenteres Trainingspensum absolvieren ließ als er selbst: Bei Düsseldorf waren es am Ende zehn Einheiten, bei Werder sieben.

„Jeder Trainer hat da seine eigenen Ideen. Ob weniger manchmal mehr ist oder mehr manchmal zu viel, werden die nächsten Wochen zeigen“, erklärt Funkel fürs Erste diplomatisch – wobei aus Sicht des 66-Jährigen feststeht: Mehr als in den ersten 17 Partien der Saison darf es von seinem Ensemble in der Rückrunde auf alle Fälle sein. „Wir wollen aktiver und laufintensiver werden, müssen defensiv besser arbeiten, geschlossener, kompakter, konzentrierter sein“, fordert Funkel vor dem Heimspiel gegen Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der Trainer fasst zusammen: „Wir müssen uns in allen Bereichen verbessern.“ Fortuna-Profi Stöger ohne Belastungsprobleme Besonders große Hoffnungen ruhen auf dem Österreicher Kevin Stöger, der im Sommer 2018 vom Zweitligisten VfL Bochum gekommen war. Im Mai 2019, beim Saisonfinale gegen Absteiger Hannover, zog sich der 26-Jährige einen Kreuzbandriss zu. In der Hinrunde stand der Mittelfeldakteur nicht eine Minute auf dem Platz – ein entscheidender Grund für das häufig sehr gebremste Offensivspiel der Funkel-Elf. „Er war unser Ankerpunkt im Mittelfeld. Durch sein Fehlen ist uns in diesem Bereich etwas die Balance abhandengekommen“, sagt Außenverteidiger Matthias Zimmermann. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf - alle News zum Traditionsverein Im Trainingslager in Marbella konnte Stöger voll mittrainieren, offenbarte keinerlei Belastungsprobleme. „Das Fußballerische habe ich nicht verlernt, das kann ich schon mal sagen“, betont der gebürtige Steyrer, der zudem ankündigt: „Ich will wieder für Torgefahr sorgen, den letzten Pass spielen – aber auch selber gefährlicher werden.“ All diese Qualitäten hat Funkel in der ersten Halbserie in seinem Team wiederholt vermisst. Ein Startelfeinsatz des wichtigen Umschaltspielers im Keller-Duell des Tabellen-16. gegen den 17. ist daher denkbar. Vor allem aber erklärt Funkel: „Ich bin sehr optimistisch, dass Kevin Stöger uns im Laufe der Rückrunde noch helfen wird.“ Ex-Schalker Skrzybski wahrscheinlich in der Startelf Die oft lahmende Offensive um Torfabrikant Rouwen Hennings (erzielte elf der 18 Düsseldorfer Hinrundentreffer) soll – auf der rechten Außenbahn – ab sofort auch die Schalker Leihgabe Steven Skrzybski beleben. „Ein technisch guter Spieler, der sehr gut antizipiert, schnell umschaltet und einen guten Abschluss hat. Von ihm erhoffe ich mir schon einiges“, betont Funkel, der Skrzybski gegen Werder aller Voraussicht nach von Beginn an spielen lässt – und parallel dazu auf einen Leistungsschub bei Angreifer Dawid Kownacki setzt. Bundesliga So wird die Bundesliga: Zehn Thesen zur Rückrunde Der junge Pole kam im vergangenen Januar aus Genua zu den Düsseldorfern. Funkel bezeichnete den 22-Jährigen später schon mal als „Waffe“. Nach einer guten ersten Halbserie für die Fortuna rutschte Kownacki nach dem Sommer jedoch in ein Leistungstief, seine persönliche Bilanz stürzte von vier Toren im letzten Frühjahr auf null Treffer im Herbst. „Ich habe viel darüber nachgedacht, warum es nicht läuft“, sinniert der sechsmalige Nationalspieler – weswegen Rouwen Hennings erst mal für eine schlichte Lösung plädiert. „Er darf sich nicht so verrückt machen, sondern sollte den Ball einfach irgendwie reinprügeln“, empfiehlt der deutlich treffsicherere Sturmkollege.