Düsseldorfs Ayhan: Bayern-Spiel eine kleine Lehrstunde

Fortunas diesmal lahmgelegte Torfabrik namens Rouwen Hennings sprach mit leiser Stimme über das „ärgerliche“ 0:4 gegen den FC Bayern, als ihn aus dem Hintergrund ein Kollege übertönte. Kaan Ayhan hatte zuvor schon festgelegt, was die Abreibung durch die neu sortierten Münchner in der Fußball-Bundesliga aus seiner Sicht bedeutete – nämlich: „Eine kleine Lehrstunde.“ Doch als das geklärt war, ging der 25-Jährige dazu über, ein paar grundlegende Wahrheiten auszusprechen. Und damit auch die jüngere Vergangenheit zu relativieren.

Dabei landete der Abwehrchef zielsicher in der Vorsaison, in der dem Team von Friedhelm Funkel – damals noch als Aufsteiger – am 29. Spieltag und damit sensationell früh der Klassenerhalt glückte. Mit elf Punkten aus zwölf Spielen liegen die Düsseldorfer aktuell deutlich unter ihrem Vorjahresschnitt (44 aus 34) –, auch deswegen wurde Ayhan nun grundsätzlich und betonte: „Wir müssen es realistisch sehen. Wir sind immer noch Fortuna Düsseldorf, trotz der starken letzten Saison. Wir haben nicht den Anspruch, gegen Bayern München, Leipzig oder Dortmund zu gewinnen.“

Zu Salzsäulen erstarrt

Den Anspruch, bis zur Winterpause noch ein paar Punkte zu hamstern, haben die Rheinländer allerdings schon. Von den „ominösen fünf Spielen“ gegen diverse Top-Gegner, die Sportvorstand Lutz Pfannenstiel am Wochenende nochmals bemühte, sind jetzt zwei abgehakt. Das 3:3 vor zwei Wochen auf Schalke war recht eindrucksvoll (zumindest nach der Pause), reicht aber nicht. Bis Mitte Dezember stehen nun die Partien in Hoffenheim, in Dortmund und gegen Leipzig an. Ehe in der Woche vor Weihnachten zwei Duelle mit Gegnern auf Augenhöhe warten: in Augsburg und gegen Union Berlin.

Funkel lobt Union Berlin

Die Neulinge aus Köpenick nehmen – ähnlich wie Funkels Elf gegen Ende der letzten Vorrunde – gerade Fahrt auf, haben durch den Sieg über Tabellenführer Gladbach bereits fünf Zähler mehr auf dem Konto als die Fortuna. „Das macht mir Sorge, schließlich ist das ein Konkurrent“, gesteht Funkel, den die Erfolge der Eisernen aber keineswegs überraschen. „Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass Union für mich der beste unter den drei Aufsteigern ist. Sie sind als Verein total gefestigt, durch ihre Mitglieder, durch die Fans. Das ist ein Faustpfand. Sie nehmen die Bundesliga in aller Ruhe an, zudem leistet der Trainer dort hervorragende Arbeit“, schwärmt der 65-Jährige geradezu von den Verhältnissen im Berliner Osten.

Fink: Wir müssen sie mehr fordern

Die erdige Unaufgeregtheit, die ihm an Union so gefällt, lebt Funkel in Düsseldorf selbst mit großer Konsequenz vor. Gerade nach Rückschlägen wie dem jüngsten gegen die Bayern – als seine Spieler nach guten Anfangsminuten angesichts der Dominanz und des Tempos der Gäste rasch zu Salzsäulen erstarrten.

„Die Bayern haben aus unseren Chancen eigene Konterchancen gemacht“, lautete das wenig schmeichelhafte Urteil von Adam Bodzek. Und Kapitän Oliver Fink berichtete: „Ich saß nach meiner Auswechslung neben unserem Reservetorwart Florian Kastenmeier, und wir haben uns gefragt, wie viele Bälle eigentlich auf das Tor von Manuel Neuer gekommen sind. Sehr viele waren es nicht – da müssen wir auch Gegner wie die Bayern mehr fordern.“

Müller schnappt sich Hennings Trikot

Stattdessen kam es nach Spielschluss nur zu einer freundlichen Forderung seitens der Münchener. Und zwar durch Thomas Müller, der unbedingt das Trikot von Rouwen Hennings mit nach Hause nehmen wollte – eine Sonderausgabe, mit dem Totenkopf der „Toten Hosen“ drauf. „Ich hab‘ ihn gefragt, ob er sich das jetzt in den Keller hängt“, witzelte Hennings leise – der Mann, der mit Fortuna gerade recht tief im Tabellenkeller festhängt.