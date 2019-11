Als Fortuna Düsseldorf den FC Bayern München besiegte

Düsseldorf. Sven Demandt traf 1985 bei Fortunas 4:0-Triumph gegen den FC Bayern. Vor dem Duell am Samstag erinnert er sich an Münchener Überheblichkeit.

Aus der benachbarten Kabine war Gelächter zu vernehmen. Und das Geräusch, das entsteht, wenn ein aufgepumpter Fußball auf die harten Fliesen eines Duschraums schlägt. Dazu noch das Klackern der Stollen, mit denen die Gäste-Fußballer sich in der Kabine aufwärmten. Während in der Umkleide des Favoriten FC Bayern München siegessichere und deshalb gelöste Stimmung herrschte, saß im Raum nebenan das Ensemble von Fortuna Düsseldorf. Schweigend. Schaudernd – so schildern es Zeitzeugen. Der Innenarchitekt des Rheinstadions hatte bei der Planung der Abstände zwischen den Kabinen wohl nicht bedacht, dass allein Geräusche des scheinbar übermächtigen Gegners ehrfürchtige Beklemmung auslösen können. Wenige Stunden aber später lachten und feierten die Fortunen.

Fortuna startet einen neuen Versuch

4:0 – der Heimsieg der Landeshauptstädter gegen den Rekordmeister am 28. September 1985 fiel historisch hoch aus. Vielleicht, weil es der vorerst letzte in der Bundesliga bleiben sollte. Wer kann schon sagen, wie lange die Durststrecke der Fortuna noch andauern wird? Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) startet die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel jedenfalls einen weiteren Versuch. Obwohl es 34 Jahre her ist, findet der damalige Torjäger und -schütze Sven Demandt, hat sich bei den damals wie heute hochkarätig besetzten Bayern eines gehalten: die selbstverständliche Siegessicherheit.

Das Hochhalten in der Kabine, berichtet der 54-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung, sei damals sicher keine repräsentative Art gewesen, sich auf ein schwieriges Auswärtsspiel vorzubereiten. Doch mit dieser nach außen gezeigten Überheblichkeit fuhr der Rekordmeister schon damals gut. „Wir saßen in der Kabine und dachten: ‚Wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir richtig einen verbraten‘“, erinnert sich der frühere Trainer des Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Vermutlich, so Demandt, habe die Überheblichkeit der damals schon hochkarätig besetzten und von Udo Lattek trainierten Münchner Mannschaft bei den Fortunen Kräfte freigesetzt.

Demandt: „Die Fans verzeihen einem mehr“

Ohnehin war es doch eigentlich immer ganz einfach, gegen die Bayern zu spielen: „Im Zweifelsfall verzeihen die Fans in so einem Spiel mehr. Da kann man den Ball sicherheitshalber aufs Stadiondach schießen, bekommt dafür aber trotzdem Applaus“, gibt Demandt zu bedenken.

Sven Demandt, ehemaliger Trainer von Rot-Weiss Esen Foto: Thorsten Tillmann / Funke Foto Services

Was man sonst benötigt, um den ersten Meisterschaftskandidaten mit Ausnahmekönnern wie Robert Lewandowski und Serge Gnabry zu schlagen? „Einen guten Torhüter. Denn die Bayern werden genug Chancen herausspielen“, weiß Demandt, der als Mittelstürmer 108 Bundesliga-Spiele für die Fortuna bestritt. Jörg Schmadtke war es damals, der das Düsseldorfer Tor hütete – in seinem ersten Spiel in der Beletage des deutschen Fußballs blieb der spätere Funktionär ohne Gegentreffer. Schließlich braucht es auch eine gute Mannschaft, wie Demandt betont. Die sieht er im Team von Friedhelm Funkel. Und dann sei da noch der Taktgeber selbst: „Viele sprechen über die Vorteile von jungen oder alten Trainern. Wichtiger ist, dass man über die Qualität der Trainer spricht. Friedhelm Funkel hat das bisher sensationell gemacht und macht es auch weiterhin. Daher gehe ich davon aus, dass die Mannschaft am Ende die Klasse hält.“

In der Saison 1985/86, der Spielzeit, in der die Fortuna den bislang letzten Bundesliga-Heimsieg gegen die Bayern feierte, blieben die Düsseldorfer übrigens im Fußball-Oberhaus. Der Primus aus dem Süden wurde Meister, hatte aber auch in der Rückrunde nichts zu lachen. Das Auswärtsspiel gewann Fortuna Düsseldorf in München mit 3:2.