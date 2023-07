Fix: Di María wechselt von Juventus zu Benfica Lissabon

Turin Der argentinische Fußball-Weltmeister Ángel Di María wechselt ablösefrei von Juventus Turin zu Benfica Lissabon. Das teilte Benfica mit.

Der argentinische Fußball-Weltmeister Ángel Di María wechselt ablösefrei von Juventus Turin zu Benfica Lissabon. Das teilte Benfica mit.

Damit kehrt der 35-Jährige nach 13 Jahren zum portugiesischen Meister mit Trainer Roger Schmidt zurück. Di María spielte bereits von 2007 bis 2010 für Benfica. Juve hatte den auslaufenden Vertrag des Offensivspielers nicht verlängert. Medien zufolge soll Di María einen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2024 erhalten, an diesem Donnerstag soll er bei seinem neuen Club vorgestellt werden.

Nach dem Karrierestart in seiner argentinischen Heimat war Benfica für Di María 2007 die erste Station in Europa. Drei Jahre später wechselte er für 33 Millionen Euro zu Real Madrid (2010-2014). Danach spielte Di María bei Manchester United (2014-2015), für Paris Saint-Germain (2015-2022) und die vergangene Saison in Turin.