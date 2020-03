FC Valencia meldet steigende Infektionszahlen

Das Mestalla-Stadion in Valencia beim Champions-League-Spiel des FC gegen Atalanta Bergam

Valencia. Rund ein Drittel der Mitarbeiter im Umfeld der Profimannschaft des spanischen Erstligisten wurden positiv auf das Corona-Virus getestet.

Der FC Valencia hat nach den fünf positiven Ergebnissen in der vergangenen Woche weitere Mitarbeiter auf das Coronavirus testen lassen. In einem offiziellen Statement teilte der Verein, der vorige Woche noch in der Fußball Champions League gegen Atalanta Bergamo spielte, dass 35 Prozent der Mitarbeiter des Klubs aus "dem direkten Umfeld" der Profi-Mannschaft positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet wurden.

Infizierte zeigen keine oder schwache Symptome

Die meisten Infizierten zeigen schwache bis keine Symptome, heißt es. Die Betroffenen seien derzeit zu Hause isoliert und werden medizinisch untersucht. Die betroffenen Spieler führten ihren geplanten Trainingsplan durch.

FC Valencia appelliert an Bevölkerung

Der FC Valencia nutzte die Gelegenheit, um die Bevölkerung aufzufordern in ihren Häusern zu bleiben und die veröffentlichten Hygiene- und Infektionspräventionsmaßnahmen strikt zu befolgen.

Valencia hatte in der vergangenen Woche im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo (3:4) gespielt. Die Italiener um Robin Gosens hatten am Sonntag verkündet, nach den positiven Fällen bei Valencia ihre Mannschaft in Quarantäne schicken zu wollen.(dpa/sid)