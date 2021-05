FC Ingolstadt kehrt in 2. Liga zurück - Osnabrück steigt ab

Osnabrück. Der FC Ingolstadt hat sein Relegations-Trauma mit viel Zittern überwunden und nach zwei Jahren die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft.

Der VfL Osnabrück ist zum siebten Mal aus der 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen. Trotz einer schnellen 2:0-Führung gewannen die Niedersachsen das Relegations-Rückspiel gegen den Drittliga-Dritten FC Ingolstadt am Sonntag nur mit 3:1 (2:1). Dieses Ergebnis reichte nicht aus, um die 0:3-Niederlage vom Donnerstagabend noch wettzumachen.

Vor den kurzfristig zugelassenen und sehr lautstarken 2000 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke holte Marc Heider (6./20.) zwei der drei Gegentore schon in den ersten 20 Minuten auf. Der Anschlusstreffer von Filip Bilbija in der 31. Minute versetzte den Osnabrücker Hoffnungen auf den Klassenerhalt jedoch wieder einen Dämpfer. In der zweiten Halbzeit gelang Etienne Amenyido (78.) nur noch ein weiterer Treffer. Drei wären jedoch nötig gewesen. (dpa)

