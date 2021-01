FC Bayern bleibt souverän und gewinnt auch gegen Hoffenheim

Essen. Der FC Bayern schlägt Hoffenheim 4:1. Das Trainer-Comeback von Pal Dardai bei Hertha BSC misslingt beim 1:3 in Frankfurt deutlich.

Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Serie geholt und seine Tabellenführung gefestigt. Die Münchner setzten sich am Samstag mit 4:1 (2:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim durch und bauten ihren Vorsprung auf RB Leipzig, das am Abend Bayer Leverkusen empfing, zunächst auf zehn Punkte aus.

Das Comeback von Pal Dardai als Cheftrainer bei Hertha BSC endete mit einem 1:3 (0:0) bei Eintracht Frankfurt. Dardai baute die Berliner Mannschaft auf zahlreichen Positionen um und vertraute im Tor auf Rune Jarstein statt Alexander Schwolow. Dennoch blieb die Hertha im fünften Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Berlins Krzysztof Piatek traf zur Führung (66.), André Silva (67. und 90.+5/Foulelfmeter) und Martin Hinteregger (85.) drehten die Partie. (dpa)

Die Spiele zum Nachlesen in den Live-Tickern: