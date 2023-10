FC Bayern beschäftigt sich mit Jerome Boateng: Wie moralisch abgestumpft muss man sein?

Essen. Der FC Bayern denkt über eine Verpflichtung von Weltmeister und Ex-Spieler Jerome Boateng nach. Muss das wirklich sein? Ein Kommentar.

Es gehört zum Selbstverständnis des FC Bayern, dass zwei Punkteteilungen in den bisherigen Topspielen dieser Saison auf der Zufriedenheitsskala keinen Ausschlag in die höchsten Bereiche auslösen. 2:2 gegen Leverkusen und Leipzig, nun ja… Aber: Beide Male waren es Gegner auf Augenhöhe, die sich wehrten und selbst eine Menge Offensivfußball anzubieten hatten. Die Bundesliga ist noch jung, es erfreut zu sehen, dass sich nicht wieder alles in Richtung eines Alleingangs der Münchener Titelsammler entwickelt. Jedenfalls noch nicht zu diesem Zeitpunkt, denn Luft nach oben, das hat der Samstagabend gezeigt, hat das Tuchel-Team allemal.