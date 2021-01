Ex-Schalker Mesut Özil bestätigt Wechsel zu Fenerbahce

Essen. Rio-Weltmeister Mesut Özil wird in diesem Winter zu Fenerbahce Istanbul wechseln. Das hat der Ex-Nationalspieler am Sonntag bestätigt.

Der Transfer von Mesut Özil zum türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul ist beschlossen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler bestätigte in einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender NTV, dass er sich dem türkischen Spitzenklub anschließen wird.

„Ich freue mich sehr, in die Türkei zu kommen“, sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler „Ich werde das Fenerbahce-Trikot mit Stolz tragen und alles geben, um das beste mit dem Klub zu erreichen.“

Özil ist seit seiner Kindheit Fan von Fenerbahce

Seit seiner Kindheit schwärmt der gebürtige Gelsenkirchener für den 19-fachen türkischen Meister. „Gott sei Dank wurde es Fenerbahce“, erklärte Özil am Sonntagnachmittag. „Ich bin sehr glücklich, diese Möglichkeit zu bekommen.“

Für den Wechsel in die türkische Metropole kehrt Özil dem FC Arsenal den Rücken. Achteinhalb Jahre stand er zuletzt für die Gunners unter Vertrag. 254 Spiele, 44 Tore und 77 Vorlagen konnte er in dieser Zeit für die Londoner beisteuern, viermal gewann er mit dem Klub den FA-Cup.

Arsenal löst Vertrag mit Özil auf

In den vergangenen Monaten spielte Özil allerdings keine Rolle mehr bei Arsenal. In der laufenden Saison wurde er von Trainer Mike Arteta weder für die Liga, noch für die Europa League gemeldet. Einem Abschied stand einzig der hochdotierte Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers im Wege. Medienberichten zufolge haben sich die Gunners und Özil an diesem Samstag auf eine Auflösung des Arbeitspapiers geeinigt, sodass der Weg für einen Wechsel in die Türkei frei wurde.

Bevor Özil den Wechsel in einem TV-Interview nun erstmals bestätigte, heizte der 32-Jährige die Gerüchte um einen möglichen Fenerbahce-Transfer bereits mehrfach an. So antwortete er am Samstagabend etwa mit einem Sanduhr-Emoji auf einen Tweet des Klubs. Fenerbahce meldete Verhandlungen mit Özil zuletzt bereits an der Börse.