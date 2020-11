Ex-Schalker Höjbjerg: Für Mourinho ist er unverzichtbar

London. Der frühere Schalker Pierre-Emile Höjbjerg blüht in der Premier League richtig auf. Für Tottenham-Trainer Jose Mourinho ist er sehr wichtig.

Pierre-Emile Höjbjerg befindet sich in der Verfassung seines Lebens. Der 25-jährige Ex-Schalker ist in diesem Sommer für 16,6 Millionen Euro vom FC Southampton zu Tottenham Hotspur gewechselt. Dort genießt er seit dem ersten Spieltag das volle Vertrauen von José Mourinho.

Für „The Special One“ ist der Däne einer der wichtigsten Spieler in seinem Team. In der Premier League verpasste Höjbjerg bislang keine einzige Pflichtspielminute. Auch beim 0:0-Remis gegen Chelsea am vergangenen Sonntag stand der Mittelfeldspieler wieder in der Startelf und sicherte den Spurs dank des Punktgewinns die Tabellenspitze in England – die Londoner sind derzeit punktgleich mit dem Liverpool FC (beide 21 Zähler), haben aber das deutlich bessere Torverhältnis.

Ex-Schalker überzeugt als Pass-Maschine

Doch nicht nur seine hundertprozentige Startelf-Quote ist ein Indiz für Höjbjergs Stellenwert bei Tottenham. In seinen Auftritten steckt auch Substanz. So glänzt der ehemalige Bundesligaprofi aktuell als Pass-Maschine. Kein anderer Mittelfeldspieler in der Premier League spielte – Stand 26. November – mehr Pässe (695) und brachte zudem mehr Zuspiele an den Mann (619), was einer Passquote von rund 90 Prozent entspricht. Manchester Citys Rodri steht in dieser Statistik auf dem zweiten Platz (644 Pässe, 586 davon kamen an).

Der beste Höjbjerg aller Zeiten

Als Zweikämpfer wusste der gebürtige Kopenhagener bislang ebenfalls zu überzeugen. 49 Prozent seiner Defensiv-Duelle gewann Höjbjerg – für einen zentralen Mittelfeldspieler ein sehr guter Wert. Rein statistisch gesehen spielt der dänische Nationalspieler in seinem fünften Jahr auf der Insel aktuell die beste Saison seiner Karriere. Während seiner Zeit beim FC Southampton waren seine Werte nicht ansatzweise so stark.

Man kann also wahrlich sagen, wir erleben momentan den besten Höjbjerg aller Zeiten. Tottenham-Trainer Jose Mourinho wird es freuen. Der 57-Jährige ist ein absoluter Fan des 25-Jährigen. Hält der ehemalige Schalker diese Form, dürfte sich an diesem Zustand so schnell auch nichts ändern.

Höjbjerg war für die Saison 2015/16 vom FC Bayern München an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Für die Knappen bestritt er insgesamt 30 Pflichtspiele (zwei Vorlagen). Im Sommer 2016 verließ der Däne die Bundesliga und wechselte nach England zum FC Southampton.